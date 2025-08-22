Luis Díaz y la asistencia de taco para golazo de Harry Kane, en Bayern Múnich vs Leipzig

Bayern Múnich goleó 6-0 a Leipzig en la primera fecha de la Bundesliga 2025/26, que tuvo un Luis Díaz inspirado en su debut en la Liga de Alemania con la camiseta de los bávaros.

Primero el atacante guajiro anotó un golazo para el 2-0 parcial, luego le dio una asistencia a Harry Kane para el 4-0, pero faltaba la ‘cereza del pastel’.

Nuevamente la sociedad Luis Díaz-Harry Kane se juntó para el quinto gol del compromiso y uno más para el inglés, que contó con un pase de taco de ‘Lucho’, que luego fue definida de gran manera, con potencia y colocación, por parte del atacante británico.



Acá la segunda asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Leipzig: