Espectacular partido de Luis Díaz en Bayern Múnich 6-0 Leipzig; la Bundesliga goza con su talento

Golazo, asistencias y jugadas en las que dejó a los rivales tirados, sumado a su empuje y determinación cada vez que fue al frente; esas fueron las distintas habilidades y cualidades que dejó Luis Díaz en su estreno con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025/2026. El número '14' sonrió con su fútbol en el campo de juego del Allianz Arena, que disfrutó verlo en su primer juego de la campaña del certamen 'teutón'. Fue 6-0 sobre Leipzig.

Desde el pitazo inicial por parte del árbitro central, el oriundo de Barrancas se instaló por la banda izquierda, asociándose de gran manera con sus compañeros de ataque: Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. Los defensores del Leipzig sufrieron cada vez que algunos de éstos se hizo con el balón, dejando calidad en cada una de sus conexiones.

Luis Díaz en duelo contra el RB Leipzig, por Bundesliga. Foto: AFP.

Olise y Kane fueron los 'llaves' de 'Lucho' en el campo, triangulaciones y jugadas en las que cada uno brilló, y a su vez, los mismos consiguieron su recompensa al final de la contienda. Fue precisamente Olise el encargado de abrir la contienda en el Allianz Arena, con un buen gol que venció la resistencia de Péter Gulácsi, arquero del Leipzig. El 1-0 se subió al tablero.

Publicidad

Pero apenas empezaba la 'faena' del Bayern, pero en especial de Díaz Marulanda. El exjugador del Liverpool y figura de la Selección Colombia culminó un excelsa jugada de los 'bávaros' con tremendo golazo y que hizo poner a todos de pie en las tribunas. Luis Fernando celebró su segunda anotación con su nuevo club, tras el logrado en la final de la Supercopa de Alemania contra Stuttgart. De inmediato el balón infló la red, las camisetas con el número '14' resaltaron en las gradas. 2-0 y aplausos.

Si fuera poco, en medio de sus idas y venidas por la banda, el guajiro dejó a un rival tirado a punta de su calidad técnica y luego fabricó la falta. Antes, Olise anotó el 3-0 parcial y con ese resultado se fueron al descanso.

Publicidad

Para la segunda parte en el Allianz Arena, el extremo de nuestro país se vistió de asistidor. Ambos pases para Harry Kane, quien marcó el cuarto y quinto tanto al 64 y 74 minutos, respectivamente. Hubo abrazo de felicitación del artillero inglés hacia el guajiro, mientras en las gradas el público disfrutó de cada uno de los goles de su escuadra.

Finalmente, el propio Kane cerró su noche anotadora marcando el 6-0 y su triplete en el juego.

En cuanto a 'Lucho', además del golazo y las asistencias, también demostró entereza y compaginación con sus compañeros y evidenció que se viene grandes jornadas para él y todos en Bayern Múnich.

Luis Díaz celebra gol con Harry Kane en Bayern Múnich - Foto: AFP

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Será este miércoles 27 de agosto cuando visiten al SV Wehen Wiesbaden por la Copa de Alemania. Será a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia.



REVIVA ACÁ el golazo de Luis Díaz:

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ib8u6VaBdG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025