Arquero fue expulsado por gesto obsceno a su rival: lo manoseó y lo vio el VAR

En el partido entre el Deportivo Recoleta y Atlético Tembertary, en la Liga de Portugal, el equipo local ganó 3-1 a pesar de sufrir la expulsión de su arquero, Gonzalo Falcón, por un gesto obsceno con un jugador rival.

Al minuto 78 se dio la tarjeta roja del guardameta de Recoleta, cuando en una jugada de pelota quieta puso, con fuerza, su mano izquierda en las nalgas de Sebastián Olmedo, quien se quejó de esto.

Pero más allá del reclamo del jugador de Tembertary, el VAR se percató de esta bochornosa acción del arquero Gonzalo Falcón, llamaron al árbitro central, quien revisó la acción y lo expulsó al golero, quien se fue mostrando enojo por la decisión.

En redes sociales este escandaloso hecho se viralizó y muchos criticaron el mal actuar del futbolista de Recoleta, dejando con diez en cancha a su equipo y de paso dando un mal ejemplo.



Así fue la expulsión de Gonzalo Falcón pro gesto obsceno a un jugador rival, en Paraguay:

🚨AHORA‼️ En el Fútbol Paraguayo ⚽️🇵🇾 acaban de expulsar al arquero Gonzalo Falcón (de #Recoleta) por meterle el dedo en la c*la a su rival.



pic.twitter.com/bqyuNLoUhC — XAlertNow (@xalertnow) September 20, 2025