Arquero fue expulsado por gesto obsceno a su rival: lo manoseó y lo vio el VAR

Vergonzoso hecho se vivió hace algunas horas en el fútbol paraguayo, con el guardameta Gonzalo Falcón siendo criticado por tocar a un rival en zona íntima.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Gonzalo Falcón en Paraguay
Gonzalo Falcón en Paraguay
