Harold Santiago Mosquera vuelve al fútbol internacional; así fue anunciado por Cerro Porteño

Harold Santiago Mosquera definió su futuro deportivo para el 2026. Después de una publicación 'fallida', finalmente, su nuevo club pudo darle la bienvenida; el extremo tendrá una travesía más en el balompié internacional: lucirá los colores del Cerro Porteño de Paraguay.

A través de una publicación en sus distintas plataformas digitales, el conjunto 'guaraní' anunció este sábado 20 de diciembre la incorporación de Mosquera, quien firmó un vínculo contractual por dos años.

"Santiago Mosquera es nuevo jugador del 'Ciclón del Barrio Obrero'. Bienvenido al Barrio Mosquera", escribió el club que entrena Jorge Bava, quien de paso, lo dirigió en Santa Fe. Así las cosas, el pedido del entrenador uruguayo, de 44 años, se hizo efectivo.

OFICIAL | Santiago Mosquera es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Mosquera! 🏟️🔥⚽



(No bait) pic.twitter.com/RFsOstTRSg — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 20, 2025

Hay que indicar que Cerro Porteño ya había anunciado al exDeportivo Cali; no obstante, minutos después tuvo que eliminar la publicación a causa de una sanción impuesta por la FIFA, pero tras solucionar la misma, pudo revelar la grata noticia de su fichaje a los fanáticos del 'ciclón guaraní'.



Mosquera Caicedo, de 30 años, fue una de las figuras de Santa Fe en el 2025, adjudicándose el título de la Liga BetPlay I-2025, siendo importante con goles y asistencias. Ahora, espera mostrar ese mismo poder en la ofensiva con su nuevo equipo.

Así fue el mensaje de despedida de Harold Mosquera de Santa Fe

"Querido Santa Fe estos últimos días han sido muy difíciles para mí, pero llegó el momento de despedirme. Hace casi año y medio llegué a Independiente Santa Fe, con la ilusión intacta y con el corazón dispuesto a dejarlo todo por estos colores. Desde el primer día me entregué al máximo para honrar esta camiseta y responder al cariño que recibí desde el inicio", se escuchó en un video que compartió el oriundo de Buenaventura en sus redes.

Y agregó: "Jamás olvidaré este campeonato que conseguimos; ese título quedará para siempre en mi vida porque fue un sueño compartido de mis compañeros, el cuerpo técnico, los trabajadores del club y sobre todo, con una hinchada que lleva a Santa Fe en el alma. Este club me regaló momentos que marcaron mi carrera".

Harold Santiago Mosquera, con un pie afuera del cuadro 'cardenal'. Foto: @SantaFe.

