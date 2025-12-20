Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Harold Santiago Mosquera vuelve al fútbol internacional; así fue anunciado por Cerro Porteño

Harold Santiago Mosquera vuelve al fútbol internacional; así fue anunciado por Cerro Porteño

El club paraguayo confirmó este sábado el fichaje de Harold Santiago Mosquera, quien tuvo un buen 2025 con Santa Fe. El extremo tendrá una nueva experiencia en el exterior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Harold Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay.
Harold Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño de Paraguay.
X de @CCP1912oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad