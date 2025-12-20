Jhon Durán y su nueva anotación con Fenerbahçe le permitió una grata distinción en Europa

En Turquía, el brasileño Talisca fue la gran figura en el triunfo del Fenerbahçe sobre el Eyupspor (3-0) al marcar por segunda jornada consecutiva y dar una asistencia. Por su parte, el atacante colombiano Jhon Durán certificó la victoria con un vistoso tanto.

El triunfo permitió que los 'canarios amarillos' se colocaran temporalmente en la cima de la tabla en la Superliga, a espera de lo que haga Galatasaray este domingo frente al Kasımpaşa.

Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. Getty

Por su parte, el delantero brasileño Joao Pedro facturó para que el Chelsea asegurara un punto del empate contra el Newcastle (2-2), tras remontar una desventaja de 2-0.



El atacante puso fin a una racha de cinco partidos en la Premier League sin ver puerta y llegó a cinco dianas y tres asistencias en la competición británica.



- Talisca y Durán cierran el año con goles -

El Fenerbahçe logró hacerse temporalmente con el liderato en la Superliga turca al imponerse al Eyupspor (3-0) fuera de casa. Talisca fue la gran figura del encuentro al firmar un tanto y una asistencia.

Publicidad

Mientras que el 'cafetero' Jhon Durán convirtió su tercer tanto en los últimos seis partidos disputados en el campeonato 'otomano'.

Jhon Durán anotó gol con el Fenerbahce @Fenerbahçe/Instagram

Publicidad

Talisca encaminó el triunfo del equipo comandado por Domenico Tedesco (27') de un potente remate a la escuadra. Poco después (34'), el brasileño volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez, con un pase medido para que el español Marco Asensio duplicara la ventaja del cuadro visitante.

Ya en la segunda parte (75'), Jhon Durán puso el 3-0 definitivo con un vistoso remate cruzado, tras dejar sembrada a la marca.

Publicidad

Talisca hiló dos partidos en la Superliga viendo puerta y se mantiene como el máximo realizador del Fenerbahçe con 14 dianas y tres asistencias en 25 partidos disputados hasta el momento.

Publicidad

El brasileño se mantiene fijo en el esquema de Tedesco, sin embargo, se vio obligado a pedir su cambio (66') por una lesión.

- Joao Pedro rescata al Chelsea -

El Chelsea remontó para rescatar un punto del empate ante el Newcastle (2-2) en su visita al St. James' Park. El delantero brasileño Joao Pedro tuvo una destacada actuación al liderar al ataque londinense y sentenciar con una vistosa definición.

Joao Pedro puso el 2-2 definitivo en el marcador (66') después de que el arquero Robert Sánchez realizara un envío desde su área; acomodó el esférico de un cabezazo, y tras deshacerse de la marca, ingresó al área para batir a Aaron Ramsdale con un derechazo a ras de césped.

"Le dije a Robert que me pusiera el pase largo porque estaba colocado para un mano a mano y sabía que si podía controlar la pelota, podía plantarme frente a la portería. Pude hacerlo y después el mano a mano con el arquero y marqué", explicó a los medios del club tras el encuentro.

Publicidad

El delantero, que disputó el partido completo, llegó a cinco dianas y tres asistencias en 17 partidos de la Premier League disputados hasta el momento.

También salieron de inicio el argentino Alejandro Garnacho y el ecuatoriano Moisés Caicedo, mientras el brasileño Andrey Santos y el argentino Enzo Fernández ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Publicidad

Por el cuadro local vio acción el brasileño Bruno Guimaraes. Con la igualdad, el Chelsea llegó a 29 puntos y logró mantenerse en la cuarta posición de la tabla.