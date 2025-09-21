Respuesta viral sobre restricciones para Luis Díaz y jugadores del Bayern; “no son niños”

Bayern Múnich goza de un arranque de temporada formidable ganando en todas las competencias que está jugando (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y Champions League), algo que ha tenido como protagonista a Luis Díaz y sus compañeros, mostrando un nivel alto y siendo favoritos en todos los frentes en los que están en esta campaña.

Pero además de lo futbolístico por estos días en teritorio teutón, en especial en Múnich se habla mucho del inicio del Oktoberfest, una tradición cultural que tiene a la cerveza como principal atractivo, algo que no es ajeno a los futbolistas del cuadro bávaro. ¿Hay restricciones para los jugadores en cuanto al licor?

Esa es la pregunta que le hicieron al técnico Vincent Kompany, quien decidió hablar sin filtro de este tema y dejar una respuesta viral, pensando en el rendimiento de sus dirigidos en el Bayern.



¿Tienen prohibido Luis Díaz y los jugadores del Bayern Múnich tomar cerveza en el Oktoberfest?

El entrenador Kompany respondió en rueda de prensa que "no" hay restricciones, pero de igual manera dejó saber que todos son profesionales y saben lo que están jugando en cada partido por lo que "confío incluso en estos momentos. No son niños, suelen tener niños en casa, saben lo que está bien y lo que está mal. Y si pasa algo, lo solucionaremos juntos".

Sobre ese mismo tema, el DT del Bayern Múnich mencionó que como lleva como viviendo esta tradición alemana, no sabe si ha ocurrido algo relacionado a este tema, ya que "si fuera entrenador del Bayern durante diez años, me imagino que podría ocurrir algo una o dos veces durante ese tiempo que tendríamos que solucionar. Pero lo haremos. Ahora tengo plena confianza", cerró diciendo sobre el respaldo a sus jugadores.

Luis Díaz y una de las tradiciones en Alemania - Foto: AFP

Eso sí, Kompany sabe que los jugadores del equipo bávaro, en el que milita el colombiano Luis Díaz, podrán sentir las festividades y el buen ambiente cultural que genera esto en la ciudad, por lo que no es ajeno a las tradiciones.

"Para mí es lo mismo, sea Oktoberfest o no. Tenemos que vivir con normalidad para poder rendir siempre al máximo. Pero, por supuesto, en Múnich en estas fechas es una sensación especial; todos la sentimos", declaró en declaraciones recogidas por 'Bild'.



¿Cuáles son los próximos partidos del Bayern Múnich mientras está el Oktoberfest?

Entre el sábado 20 de septiembre y el domingo 5 de octubre de 2025 se estará celebrando esta tradición cultural, y en ese lapso de tiempo el equipo de Vincent Kompany y donde juega Luis Díaz tendrá los siguientes partidos: Werder Bremen (Bundesliga, viernes 26 de septiembre), Pafos (Champions League, martes 30 de septiembre), Frankfurt (Bundesliga, sábado 4 de octubre).