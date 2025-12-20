Falcao García acabó con las dudas sobre su futuro deportivo: ¿Se retira?

Falcao García fue una de las estrellas que engalanó este sábado 20 de diciembre la cancha del Pascual Guerrero en el partido de despedida para Mario Alberto Yepes, el 'eterno capitán' de la Selección Colombia. El 'Tigre' marcó dos goles en el 5-5 entre la 'Selección Dorada' y los 'Amigos del Capi'; y al final de la contienda, dejó unas palabras sobre su futuro deportivo.

Luego de su paso por Millonarios, el delantero samario ha estado ejercitándose fuertemente por su cuenta para no perder la forma física; esos entrenamientos los ha mostrado a través de una serie de videos en sus distintas plataformas digitales.

Retomando al tema de su futuro inmediato en lo deportivo, el experimentado artillero expresó unas frases muy concretas. ¿Se retira del balompié profesional?

Falcao García marcó doblete en el partido en homenaje a Mario Alberto Yepes, en Cali. Foto captura de video de pantalla

"Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde", esas fueron las palabras del exAtlético de Madrid y Porto en charla con 'Espn', mientras se llevaba a cabo el partido de Yepes en el gramado del estadio Pascual Guerrero. En los rumores del mercado de pases, al 'Tigre' lo han relacionado con Gimnasia y Esgrima de La Plata; también podría tener ofertas de la Major League Soccer (MLS).



Antes, en la gala del sorteo del Mundial 2026, Falcao había indicado que "yo estoy queriendo jugar".

García Zárate convirtió dos golazos en el compromiso denominado 'Capitanes legendarios', ambos de gran factura, rememorando aquellos viejos tiempos en el balompié de Europa, en esas grandes noches de Champions League y Europa League. El público presente vibró con cada celebración de Falcao.

▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hJ8glPsfaP — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025

Otras declaraciones de Falcao García

- Alguna anécdota de Mario Alberto Yepes:

"Mario, no sé, en el entretiempo cuando entraba gritando, cuando las cosas no iban muy bien, siempre nos ayudaba ese grito para despertarnos. Su voz fue importante".

- ¿Recuerda algún regaño de Mario Alberto Yepes en la Selección Colombia?

"Pero era muy cercano a los jugadores también, o sea, los gritos normales que puede meter cualquier futbolista dentro de un vestuario, pero después la relación era muy cercana con los futbolistas y era uno de los que más bromeaba también".