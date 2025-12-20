Síguenos en:
Falcao García acabó con las dudas sobre su futuro deportivo: ¿Se retira?

El delantero samario dejó unas contundentes palabras en las que reveló los pasos a seguir en su exitosa carrera deportiva. ¡Entérese de lo que dijo Falcao García?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Falcao García en su paso por Millonarios.
Falcao García en su paso por Millonarios.
Foto: Millonarios FC.

