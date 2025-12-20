Edwuin Cetré: "Nunca dejamos de confiar en nuestro trabajo, es un fin de año maravilloso"

Lucas Alario y el colombiano Edwuin Cetré ponderaron el título de Trofeo de Campeones logrado por Estudiantes de La Plata y destacaron la garra del equipo conducido por Eduardo Domínguez para remontar el resultado.

“Esto es increíble y tengo mucha felicidad de cómo se dio el partido porque dimos otra vez una muestra de carácter al dar vuelta al resultado como el sábado pasado ante Racing. El carácter y la personalidad son características de este grupo”, señaló Lucas Alario, autor de los dos goles para el triunfo 2-1 sobre Platense, a 'TNT Sports'.

"Nos encantaría ganar más tranquilos, pero así tiene otro disfrute al ganar las finales así. Ahora nos queda descansar en las vacaciones y volver con más ganas el año que viene. Es complicado cuando el gol no llega para los delanteros, pero mantuve la tranquilidad y no hay que volverse loco para saber esperar y dar aportes desde otro lado”, reflexionó Alario.

Por su parte, Edwin Cetré, autor de dos asistencias en la tarde-noche de San Nicolás, sostuvo: “Primero quiero darle gracias a Dios por esta alegría que se dio sufriendo. Sacamos esa jerarquía, nunca dejamos de confiar en nuestro trabajo, y gracias a Dios, nos quedamos con el título, salimos campeones".



“Sí, obvio. Se celebró cuando se tenía que celebrar, pero todos sabíamos que esta final era igual o más complicada que la anterior, y como decimos en el vestuario: 'cuando un ganador, gana, lo que menos puede hacer es volver a ganar y hoy (sábado) volvimos a ganar", dijo en conversación con 'TNT Sports' Argentina.

A renglón seguido, el exDIM y Junior de Barranquilla valoró la valentía de su equipo para no darse por vencido y darle vuelta al marcador contra Platense. También dejó un corto mensaje sobre su futuro deportivo.

"Ahí está (nunca hay que darlo por muerto a Estudiantes), está más claro que nunca, y ahora a celebrar, un fin de año maravilloso. No dejar de creer, un equipo complicado, confiamos hasta el final y gracias a Dios se dio el título. Sabíamos que Platense era un equipo muy ordenado, pero en el segundo tiempo pudimos revertir eso con trabajo, y somos campeones. Volveré en enero, a ver qué pasa", concluyó.

Otras reacciones

"Estoy contento por el grupo y haber terminado con dos títulos nos llena de orgullo y alegría. Me llevé la peor parte del título pero a mis compañeros les dije que estén tranquilos y ahora después de la operación tendré mi campeonato aparte para volver rápido. Me encantó el gesto de Lucas (Alario) en la dedicatoria del gol”, agregó el paraguayo Santiago Arzamendia, que sufrió la rotura de ligamentos en la final de la semana pasada ante Racing pero que festejó con sus compañeros.