Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm; llegó el 950 en su carrera

Cada vez más cerca el objetivo del portugués Cristiano Ronaldo de llegar a los mil goles como profesional. Este sábado anotó uno más en Arabia Saudita.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

