Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm; llegó el 950 en su carrera

Al Nassr derrotó 2-0 a Al Hazm en la fecha 6 de la Liga de Arabia Saudita con aporte portugués en esta victoria, con goles de Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

El astro tuvo que esperar hasta el minuto 88 para reportarse en el marcador, poner el segundo tanto de la noche, asegurar el resultado y sumar uno más a su cuenta personal.

Con el gol de este sábado con Al Nassr, Cristiano Ronaldo llegó a 950 anotaciones en su carrera y se acerca al objetivo que tiene de llegar a los mil y ser el único jugador en lograrlo hasta el momento.

Además, con la anotación de este sábado, 'Cr7' llegó a seis en la actual temporada de la Liga de Arabia Saudita, igualando al colombo-mexicano Julián Quiñónes, quedando a uno de Joshua King y a dos de su compañero João Félix, en la tabla de goleadores en ese país.



Así fue el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm, en Arabia Saudita:

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو يضاعف النتيجة للنصر ويسجّل هدفًا مميزًا، الهدف رقم 950 ⭐#الحزم_النصر pic.twitter.com/qE4E4KBeyv — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 25, 2025