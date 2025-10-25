Desde Barcelona acusan al Real Madrid; “condiciona a los árbitros, estrategia para ganar”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha acusado este sábado en Islantilla, en el término municipal de Lepe (Hueva), al Real Madrid de, a través de su televisión, “condicionar a los árbitros” como “estrategia para ganar”.

En declaraciones a los medios del club azulgrana con motivo del decimoquinto congreso de peñas barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que se celebra en esta zona costera onubense, Laporta ha manifestado que “se ha generado un ambiente injusto por parte de nuestro rival” y que “todo lo que se está haciendo desde su televisión influye y condiciona a los árbitros”.

“No es una manera correcta de proceder. Lo veo más como una estrategia para ganar”, ha apuntado el presidente barcelonista, que ha señalado que la actitud de su club es otra. “No practicamos el victimismo, intentaremos ir a ganar al Bernabéu una vez más”, ha indicado.

Laporta ha expresado que desde el Real Madrid “no pueden decir que los árbitros les perjudican ni que favorecen al Barça”, declaraciones que se producen después del revuelo generado por una frase de Lamine Yamal en la 'Kings League', cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que “roban y se quejan”, lo que desde el entorno madridista esto se ha interpretado como “una falta de respeto”.



En cuanto al clásico de este domingo, el presidente del Barcelona se ha mostrado confiado en las opciones de su equipo en el Santiago Bernabéu. “Preparémonos para un gran partido donde todos estamos convencidos de que nuestro equipo nos dará una gran alegría”, ha destacado.

Ha resaltado que “las sensaciones son muy buenas”, por lo que lo afrontan “con mentalidad ganadora”, pese a contar con importantes bajas como las de Raphinha, Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia y Ter Stegen. Asimismo, ha expresado su confianza en el trabajo de Hansi Flick y su cuerpo técnico, aunque no pueda dirigir al eaquipo desde el banquillo por sanción.

Ha considerado que “los jugadores están muy mentalizados y eso me da tranquilidad y moral de victoria” y ha señalado que “el hecho de tener algunas bajas no nos resta confianza”. Ha compartido que ve a Flick “muy motivado”. Marcus Sorg, su segundo, dirigirá al equipo y el presidente está “convencido de que hará un gran trabajo”, ha apuntado.

Kylian Mbappé vs Lamine Yamal, figuras del Real Madrid vs Barcelona AFP

"Estamos mejor que antes y no hemos caído en la trampa de hacer caso a los vaticinios apocalípticos, que ni están ni se les espera”, ha asegurado, a lo que ha añadido que la Junta Directiva y él mismo “nos sentimos más fuertes, más convencidos y más determinados que nunca a culminar la recuperación del club en todos sus ámbitos”.

El máximo mandatario azulgrana ha recordado a la afición que el Barça es “un sentimiento casi invencible” y que por eso pide a la afición mantenerse “más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias” y que apoyen “más que nunca” a sus equipos, técnicos, jugadores y jugadoras.

“Los que siempre habéis sostenido al club sois vosotros, los peñistas, los socios y socias del Barça, porque el Barça es vuestro, porque lo amáis y sois quienes mejor entendéis cuándo hay que apoyar y dar estabilidad a la entidad, especialmente en los momentos de máxima dificultad", ha valorado.

Junto a Joan Laporta han estado en este encuentro de peñas en Lepe (Huelva), el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; el directivo del Área Social, Josep-Ignasi Macià; el embajador del FC Barcelona, Audie Norris; el miembro del Gabinete de Presidencia, Enric Masip; el presidente de la Agrupación de Jugadores, Juan Manuel Asensi; el vicepresidente de la Agrupación de Jugadores, Esteban Vigo; y el exjugador del FC Barcelona, Hristo Stoichkov.