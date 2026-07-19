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Gol Caracol  / Así fue la dura entrada de Enzo Fernández, que provocó su expulsión en la final Argentina vs. España

Así fue la dura entrada de Enzo Fernández, que provocó su expulsión en la final Argentina vs. España

Enzo Fernández fue expulsado en el tiempo de adición tras recibir la segunda tarjeta amarilla. La 'albiceleste' quedó con diez hombres luego de una dura entrada. Vea la jugada aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Argentina vs España, Mundial 2026
Argentina vs España, Mundial 2026
AFP

El partido entre España y Argentina ha sido muy cortado, con muchas faltas y poco espacio para jugar. Esa intensidad le pasó factura a Enzo Fernández, que en el tiempo de adición cometió una dura entrada y terminó expulsado.

Todo ocurrió al minuto 90+3' cuando Enzo Fernández disputó una pelota en mitad de campo contra Pau Cubarsí, pero llegó a destiempo y el español dio una voltereta frente al arbitro, que no dudó en mostrarle al argentino la segunda tarjeta roja, para dejar así con diez a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Vea la jugada acá:

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