Así fue la dura entrada de Enzo Fernández, que provocó su expulsión en la final Argentina vs. España

El partido entre España y Argentina ha sido muy cortado, con muchas faltas y poco espacio para jugar. Esa intensidad le pasó factura a Enzo Fernández, que en el tiempo de adición cometió una dura entrada y terminó expulsado.

Todo ocurrió al minuto 90+3' cuando Enzo Fernández disputó una pelota en mitad de campo contra Pau Cubarsí, pero llegó a destiempo y el español dio una voltereta frente al arbitro, que no dudó en mostrarle al argentino la segunda tarjeta roja, para dejar así con diez a los dirigidos por Lionel Scaloni.

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