Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Prensa de Brasil festeja derrota de Argentina y le tira a Lionel Messi; "anulado y fin de una era"

Prensa de Brasil festeja derrota de Argentina y le tira a Lionel Messi; "anulado y fin de una era"

Luego de que Argentina cayera 1-0 con España en la final del Mundial 2026, uno de sus máximos rivales, Brasil, celebra que no lograran una estrella más en la Copa del Mundo de la FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jul, 2026
Comparta en:
Lionel Messi Argentina Mundial 2026
Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto:
AFP

La afición y la prensa de Brasil celebran este lunes la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 con una mezcla de reconocimiento a la superioridad de la Roja y alivio por no ver a su máximo rival con cuatro estrellas.

El bicampeonato de la selección española ha abierto los principales periódicos y telediarios en el país suramericano, el único aún con cinco títulos de Copa del Mundo.

España hinchas Mundial 2026
Gol Caracol

Título de España en el Mundial 2026, empañado por muertos, heridos y detenidos en ese país

Es el consuelo que le queda a una hinchada que vivió otro sinsabor en tierras norteamericanas tras caer en octavos de final contra Noruega.

"El título de España cierra la era 'Messi y Cristiano' y consolida una nueva generación al comando del fútbol", afirma el diario O Globo, en un artículo publicado este lunes en su versión digital.

El periódico Folha de São Paulo tituló su crónica de la final con "España destrona a la Argentina de Messi con la fuerza del colectivo y conquista su segundo Mundial".

Publicidad

Por su parte, el rotativo O Estado de S. Paulo abre su portada en papel con la fotografía de Rodri levantando el trofeo y el titular a cinco columnas "España bicampeona".

"El marcador de 1 a 0 no traduce la superioridad de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo. Messi fue anulado", resalta.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

Publicidad

"España no renuncia a la identidad de su fútbol y logra romper el cerrojo defensivo del equipo de Lionel Scaloni", añade en sus páginas interiores.

La tangana final entre los españoles y argentinos sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras el pitido final también ha tenido un lugar destacado en los principales portales deportivos, así como la dedicatoria de Nico Williams a Neymar.

"Neymar es mi ídolo y espero que nos estés viendo; esto también es por él", afirmó el delantero del Athletic de Bilbao al canal digital Cazé TV.

Los medios de comunicación brasileños recuerdan, además, que la derrota de la Albiceleste supone que la Canarinha seguirá con dos títulos de ventaja sobre 'los hermanos'.

Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
Lionel Scaloni con la Selección de Argentina
AFP

Publicidad

"TETRACAMPEONATO, 'CANCELADO'. Esta vez no les alcanzó a Lionel Messi y compañía. Tras protagonizar heroicas remontadas en las eliminatorias del Mundial 2026, Argentina sucumbió por 1-0 ante España en la prórroga de la gran final del torneo", apunta la emisora de radio Band.

Con todo, el gran protagonista en las redes sociales en Brasil ha sido Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal y quien se ha ganado el corazón de la afición 'verdeamarela' con su desparpajo y su alegría mientras acompañaba el Mundial desde las gradas.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad