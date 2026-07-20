Prensa de Brasil festeja derrota de Argentina y le tira a Lionel Messi; "anulado y fin de una era"

La afición y la prensa de Brasil celebran este lunes la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 con una mezcla de reconocimiento a la superioridad de la Roja y alivio por no ver a su máximo rival con cuatro estrellas.

El bicampeonato de la selección española ha abierto los principales periódicos y telediarios en el país suramericano, el único aún con cinco títulos de Copa del Mundo.

Es el consuelo que le queda a una hinchada que vivió otro sinsabor en tierras norteamericanas tras caer en octavos de final contra Noruega.

"El título de España cierra la era 'Messi y Cristiano' y consolida una nueva generación al comando del fútbol", afirma el diario O Globo, en un artículo publicado este lunes en su versión digital.



El periódico Folha de São Paulo tituló su crónica de la final con "España destrona a la Argentina de Messi con la fuerza del colectivo y conquista su segundo Mundial".

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Por su parte, el rotativo O Estado de S. Paulo abre su portada en papel con la fotografía de Rodri levantando el trofeo y el titular a cinco columnas "España bicampeona".

"El marcador de 1 a 0 no traduce la superioridad de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo. Messi fue anulado", resalta.

Lionel Messi con Argentina AFP

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"España no renuncia a la identidad de su fútbol y logra romper el cerrojo defensivo del equipo de Lionel Scaloni", añade en sus páginas interiores.

La tangana final entre los españoles y argentinos sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras el pitido final también ha tenido un lugar destacado en los principales portales deportivos, así como la dedicatoria de Nico Williams a Neymar.

"Neymar es mi ídolo y espero que nos estés viendo; esto también es por él", afirmó el delantero del Athletic de Bilbao al canal digital Cazé TV.

Los medios de comunicación brasileños recuerdan, además, que la derrota de la Albiceleste supone que la Canarinha seguirá con dos títulos de ventaja sobre 'los hermanos'.

Lionel Scaloni con la Selección de Argentina AFP

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"TETRACAMPEONATO, 'CANCELADO'. Esta vez no les alcanzó a Lionel Messi y compañía. Tras protagonizar heroicas remontadas en las eliminatorias del Mundial 2026, Argentina sucumbió por 1-0 ante España en la prórroga de la gran final del torneo", apunta la emisora de radio Band.

Con todo, el gran protagonista en las redes sociales en Brasil ha sido Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal y quien se ha ganado el corazón de la afición 'verdeamarela' con su desparpajo y su alegría mientras acompañaba el Mundial desde las gradas.