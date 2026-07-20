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Gol Caracol  / Aparecen videos de más agresiones de Argentina contra España, en final del Mundial 2026

Aparecen videos de más agresiones de Argentina contra España, en final del Mundial 2026

Pasan las horas y se van conociendo nuevos detalles de las peleas presentadas en la cancha del estadio en Nueva Jersey, entre españoles y argentinos, tras pitazo final del Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de jul, 2026
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España vs Argentina peleas Mundial 2026
España vs Argentina peleas Mundial 2026
AFP

España derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, en la noche del domingo, pero en medio del festejo de los europeos tras el pitazo definitivo, se presentaron discusiones, empujones y peleas entre algunos miembros del combinado sudamericano contra los de la 'roja', que generaron críticas en redes sociales.

Gavi Leandro Paredes
Gol Caracol

Leandro Paredes agredió a Gavi y a Eric García, tras perder final de Argentina vs España

De la misma manera, van pasando las horas y se van conociendo más videos de las agresiones presentadas en la cancha, con Leandro Paredes siendo el principal apuntado, pero también el jugador Nahuel Molina y el miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala.

El lateral del Atlético de Madrid le lanzó un puño a Rodri mientras el mediocampista corría a celebrar con sus compañeros, un momento que ya es viral, y que por el que muchos dicen comenzó las discusiones entre los dos planteles.

Pero el ayudante de Lionel Scaloni, Roberto 'Ratón' Ayala también se vio involucrado en esta trifulca tras el pitazo final de España 1-0 Argentina, en un video en el que se ve como agrede a Dani Olmo y se le ve bastante enojado en medio de los festejos de los europeos.

Acá la agresión de Nahuel Molina a Rodri:

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Acá la agresión de Roberto Ayala a Dani Olmo:

A estos dos nuevos videos, se suma el ya conocido en plena transmisión de la final del Mundial 2026, con el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, teniendo una dura discusión con Eric García y especialmente con el joven español, Gavi.

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