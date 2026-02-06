Síguenos en:
Gol Caracol  / Así marcha el 'lío' entre Mbappé y PSG: el 'crack' envió a agente judicial para reclamar pago

Así marcha el 'lío' entre Mbappé y PSG: el 'crack' envió a agente judicial para reclamar pago

El litigo entre Kylian Mbappé y el PSG, abierto desde su fichaje por Real Madrid en el verano de 2025, tiene un capítulo nuevo. La justicia podría embargar bienes del club parisino.

Por: EFE
Actualizado: 6 de feb, 2026
Kylian Mbappé en su paso por el PSG.
Kylian Mbappé en su paso por el PSG.
Foto: AFP

