Así marcha el 'lío' entre Mbappé y PSG: el 'crack' envió a agente judicial para reclamar pago

El futbolista Kylian Mbappé envió este viernes a un agente judicial al París Saint-Germain (PSG) para notificar al club un requerimiento de pago de una suma impaga de 5,9 millones de euros, según informó el diario deportivo francés 'L'Equipe'.

A finales de diciembre de 2025, el tribunal laboral de París condenó al PSG a pagar 60,9 millones de euros a su exdelantero, incluyendo 55 millones de euros en salarios y primas impagados, además de las vacaciones devengadas y los intereses, que ascienden aproximadamente a 5,9 millones de euros.

Kylian Mbappé en su paso por el PSG. AFP.

El tribunal había solicitado la ejecución provisional de la sentencia. Sin embargo, el PSG solo ha pagado los 55 millones de euros iniciales, no el importe restante, según el rotativo.



El club parisino tiene ahora ocho días para pagar lo que adeuda al capitán de la selección francesa, que ahora juega en el Real Madrid.

De no hacerlo, los abogados de Mbappé pueden embargar esta suma de las cuentas del PSG.

En su sentencia, el tribunal laboral, que también desestimó todas las demandas del club, fijó el salario bruto de referencia del jugador en 11,8 millones de euros. El PSG tiene hasta el 19 de febrero para apelar.

Tras la sentencia, el club "se reservó el derecho a hacerlo", pero principalmente afirmó su "deseo de mirar hacia el futuro, basado en la unidad y el éxito colectivo".

El tribunal laboral es el segundo órgano que falla a favor de Mbappé, ya que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ya lo había hecho el 25 de octubre de 2024 mediante el fallo de su comité parisino de apelación. También se ordenó otra medida simbólica: el club parisino debía publicar la sentencia completa durante un mes en la página web de su club. Hasta este viernes, aún no lo había hecho.

Un portavoz del Paris Saint-Germain aseguró este viernes a 'L'Équipe' que el club cumplirá la sentencia del tribunal laboral, reservándose el derecho de apelación.