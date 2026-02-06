Síguenos en:
Colombianos en el exterior

"Lo importante es que James Rodríguez se esfuerce al máximo en cada partido y piense en el Mundial"

Esas fueron las palabras de Faustino Asprilla este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', luego de que James Rodríguez fuera oficializado en el Minnesota United.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de feb, 2026
James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United.
