"Lo importante es que James Rodríguez se esfuerce al máximo en cada partido y piense en el Mundial"

La noticia de este viernes, en cuanto a los futbolistas colombianos se refiere, fue el anuncio del fichaje de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS. Por fin el '10' consiguió equipo para este 2026, pensando en tener una buena participación en el Mundial con la Selección Colombia.

Ante estas novedades sobre el destino del capitán de la 'tricolor', en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron con Faustino Asprilla, quien dejó sus conceptos sobre la nueva aventura en lo deportivo de Rodríguez Rubio.

James Rodríguez jugará en la MLS con el Minnesota United FC. X de @MNUFC

"Lo que necesita James es empezar a jugar, hacer una buena pretemporada y tratar de llegar al Mundial con algunos partidos encima. Por mucho que uno entrena, no es lo mismo entrenar con compañeros. Sí, me parece muy bien (su fichaje al Minnesota United)", indicó el 'Tino' Asprilla a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.



Cuando fue consultado si le gusta el nivel de la MLS, un torneo que ido reclutando figuras como Lionel Messi, Asprilla fue contundente en decir que "lo importante es que haga una buena pretemporada, se esfuerce en lo máximo en cada partido y piense en el Mundial, porque al final eso es lo que quiere James; jugar el Mundial y jugarlo bien, pero necesitaba tener un club donde entrenar, donde competir".



Más detalles del fichaje del '10'

El acuerdo del excentrocampista del Real Madrid y Bayern Múnich con Minnesota está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club estadounidense.

El club que milita en la Conferencia Oeste de la MLS se reservó una opción para alargar el compromiso seis meses más hasta el final de la temporada 2026.

Finalmente, Rodríguez Rubio aterrizó en el fútbol estadounidense pero en un equipo insospechado, el Minnesota United, que no cuenta con otros jugadores de renombre.

"En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar", recalcó James en su intervención con la prensa, en lo que fue su presentación en sociedad.

"Vengo entrenando desde el 3 de enero como en una pretemporada, como si estuviera en un equipo, físicamente estoy bien. En la MLS los equipos son duros, físicos, pero el fútbol es igual en todos lados. Cuando llegas a una casa nueva tienes que adaptarte a las reglas. Cuando eres bueno, todo es mucho más fácil", terminó por decir el 'crack' de la Selección Colombia.