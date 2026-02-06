¿Cuándo juega James Rodríguez, con Minnesota United, contra una figura histórica del Bayern Múnich?

James Rodríguez ya es nuevo jugador de Minnesota United. Después de varios ires y venires respecto a su futuro, el '10' decidió seguir su carrera en la MLS, de la mano del equipo 'black and blue', meses antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El volante llega a un club que hace parte de la conferencia Oeste del balompié de ese país, y con el que podría tener su primer partido oficial el próximo sábado 21 de febrero frente a Austin, en el Q2 Stadium. Sin embargo, en el horizonte se encontrará con grandes figuras del fútbol como Thomas Muller. El alemán, leyenda del Bayern Múnich y que compartió camerino con James en su etapa en el equipo entre 2017 y 2019, ahora juega para el Vancouver Whitecaps, equipo canadiense al que llegó en agosto del año pasado y con el que estuvo cerca de levantar el trofeo de la MLS, pero cayó 3-1 en la final con el Inter Miami de Lionel Messi.

De la mano de Muller, los 'Caps' han levantado su nivel, consolidándose entre los mejores equipos de la liga, por lo que el duelo entre Rodríguez Rubio y el 'teutón' se antoja muy atractivo para los amantes del fútbol en todo el mundo. A su llegada a territorio americano, el exBayern causó una revolución no solo mediática sino también deportiva, ya que en los 13 partidos que jugó, registró unas estadísticas impresionantes de nueve goles y cuatro asistencias, demostrando que todavía tiene mucho para dar a sus 36 años.

James podría llegar al encuentro con su antiguo compañero en la Bundesliga con tres partidos oficiales jugados en el campeonato doméstico (contra Austin, Cincinnati y Nashville), por lo que ya tendría el ritmo necesario para demostrar su buen nivel en el terreno de juego. Junto al campeón del mundo con la selección de Alemania en Brasil 2014, el mediocampista 'cafetero' ganó cinco títulos (2 Bundesliga, 2 Supercopas y 1 Copa), por lo que seguramente su reunión les generará nostalgia.



James Rodríguez y Thomas Muller, en su etapa en el Bayern Múnich Foto: AFP

Publicidad

¿Cuándo juega James Rodríguez con Minnesota United contra Thomas Muller?

El capitán de la Selección Colombia jugará con el Minnesota United frente al Vancouver Whitecaps en condición de visitante, en el estadio BC Place, el día 14 de marzo a las 9:30 p.m. (hora de Colombia), por la fecha cuatro de la MLS.