James Rodríguez llegó pisando fuerte a la MLS, con Minnesota; advirtió a Lionel Messi

James Rodríguez agradeció, durante su presentación como jugador del Minnesota United, la confianza que el club depositó en su fichaje, que aseguró que le permitirá prepararse de cara al Mundial.

"En cinco meses, tengo la Copa del Mundo, estoy en una etapa que no puedo fallar, que tengo que hacer cosas bien, estoy muy enfocado con eso. Todo el mundo tiene claro que eso fue de los puntos grandes para que yo pueda venir para acá, y el club también dejó claro que me ayudaría con eso", dijo el mediapunta en una rueda de prensa.

Rodríguez Rubio, de 34 años, firmó hasta junio de 2026 con el Minesota United, coincidiendo con el inicio del Mundial, pero el equipo se reservó una opción para extender su contrato hasta finales de año.

El futbolista colombiano no juega desde el pasado noviembre, cuando no renovó su contrato con el Club León de México. En ese lapso, agregó que mantuvo informado sobe su futuro al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien le habló bien de la MLS.



"Es una persona que me ha ayudado mucho. Desde que se supo esto hablé con él y me dijo que no lo pensara, que es una liga que podía estar bien y que aquí también va a ser la Copa del Mundo", indicó Rodríguez.

Él mismo admitió que este paso le permitiría adaptarse al país que va a acoger 78 de los 104 partidos del Mundial, incluida la final. Canadá y México acogerán el resto de encuentros de un torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Justamente, en la MLS, se va a enfrentar con varias figuras del fútbol, como Thomas Müller, con quien compartió en Bayern Múnich, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos de Inter Miami. En su respuesta, James Rodríguez lanzó una advertencia, dejando claro que les quiere ganar a todos.

"Con Thomas Muller. jugué dos años en Bayern Múnich y me llevo bien. Nos hemos entendido dentro y fuera. Con los otros, he jugado en contra, como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, en fin. Uno siempre quiere jugar contra los mejores. Cuando compites, es lindo poder enfrentarlos y al alto nivel. Con Muller serán solo risas porque es una buena persona. Espero ganarles a todos ellos", sentenció.