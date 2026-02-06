Síguenos en:
Luis Díaz no solo figura en las canchas; ahora es protagonista de nueva canción, previo al Mundial

El guajiro nuevamente destaca por involucrarse en la música, siendo parte de destacado sencillo, a varios días de la Copa del Mundo 2026.

Por: EFE
Actualizado: 6 de feb, 2026
Luis Díaz posando con la camiseta 'retro' de la Selección Colombia.
Luis Díaz posando con la camiseta 'retro' de la Selección Colombia.
Foto Instagram oficial de la Selección Colombia

