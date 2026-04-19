Así quedó la tabla de posiciones de Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-2 Stuttgart; campeón Luis Díaz

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bayern Múnich aseguró su título de la Bundesliga este domingo 19 de abril, luego de derrotar 4-2 al Stuttgart en la fecha 30 del campeonato alemán, por lo que Luis Díaz sumó un nuevo título a su palmarés, el segundo con la camiseta de los bávaros.
Los dirigidos por Vincent Kompany llegaron a 79 puntos, y le llevan 15 unidades de diferencia al Borussia Dortmund, que está segundo en la tabla de posiciones. Como solamente faltan cuatro jornadas, todo quedó decidido.
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bayern Múnich
|30
|25
|4
|1
|109
|29
|+80
|79
|2
|Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61
|31
|+30
|64
|3
|RB Leipzig
|30
|18
|5
|7
|59
|37
|+22
|59
|4
|Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62
|42
|+20
|56
|5
|Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59
|44
|+15
|54
|6
|Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60
|41
|+19
|52
|7
|Friburgo
|30
|12
|7
|11
|44
|48
|-4
|43
|8
|Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55
|57
|-2
|42
|9
|Augsburgo
|30
|10
|6
|14
|38
|54
|-16
|36
|10
|Mainz 05
|29
|8
|9
|12
|35
|44
|-9
|33
|11
|FC Union Berlin
|30
|8
|8
|14
|34
|52
|-18
|32
|12
|Colonia
|30
|7
|10
|13
|44
|51
|-7
|31
|13
|Hamburg
|30
|7
|10
|13
|33
|48
|-15
|31
|14
|Werder Bremen
|30
|8
|7
|15
|35
|53
|-18
|31
|15
|Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35
|49
|-14
|30
|16
|St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26
|51
|-25
|26
|17
|Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41
|66
|-25
|24
|18
|Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33
|66
|-33
|19