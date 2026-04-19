Así quedó la tabla de posiciones de Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-2 Stuttgart; campeón Luis Díaz

Bayern Múnich aseguró su título de la Bundesliga este domingo 19 de abril, luego de derrotar 4-2 al Stuttgart en la fecha 30 del campeonato alemán, por lo que Luis Díaz sumó un nuevo título a su palmarés, el segundo con la camiseta de los bávaros.

Los dirigidos por Vincent Kompany llegaron a 79 puntos, y le llevan 15 unidades de diferencia al Borussia Dortmund, que está segundo en la tabla de posiciones. Como solamente faltan cuatro jornadas, todo quedó decidido.



Tabla de posiciones de Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-2 Stuttgart: