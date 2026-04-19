Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de posiciones de Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-2 Stuttgart; campeón Luis Díaz

Así quedó la tabla de posiciones de Bundesliga, tras Bayern Múnich 4-2 Stuttgart; campeón Luis Díaz

Este domingo se confirmó el título de la Bundesliga para el Bayern Múnich, con una victoria que los hace inalcanzables en la tabla de posiciones. Primer trofeo de Liga de Alemania para 'Lucho'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich vs. Stuttgart
Acción de juego de Bayern Múnich vs. Stuttgart
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad