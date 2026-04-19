Estos son los títulos de Luis Díaz; a su vitrina le suma ahora la Bundesliga con Bayern Múnich

Este domingo 19 de abril de 2026 quedará en la memoria para Luis Díaz, quien cumpliendo un papel de primer nivel y siendo figura en el ataque se convirtió en campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich, luego de vencer 4-2 a Stuttgart y llegar a 79 puntos y ser inalcanzable para el Borussia Dortmund, aún faltando cuatro jornadas para el final del campeonato en Alemania.

El nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, sigue confirmando así su valor y categoría a nivel internacional, ya que antes ya había dado la vuelta olímpica en el balompié de nuestro país, en Portugal con el Porto y en Inglaterra con Liverpool.

Para destacar que en su primera temporada en el fútbol alemán, Díaz Marulanda ya completa dos títulos, el primero de ellos fue la Supercopa en la que los 'bávaros' superaron 2-1 al propio Sttutgart, con un tanto del estelar hombre de la Selección Colombia.

En cuanto a las estadísticas, de igual manera se debe apuntar que el guajiro llegó procedente de Liverpool y de una vez entró en el esquema ofensivo montado por el entrenador Vincent Kompany y se ha entendido de maravilla con Harry Kane y Michael Olise, a tal puntos de ser considerados como el tridente ofensivo más reputado en el fútbol europeo.



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Hasta ahora, Luis Díaz ha aportado 15 goles, 13 asistencias en la temporada, confirmando que fue un refuerzo de valor y rendimiento a todo dar.

Títulos de Luis Díaz



Copa Colombia, Superliga, Liga del fútbol colombiano (2) con Junior

Liga de Portugal (2), Copa de Portugal (2), Supercopa de Portugal con Porto

Copa de la Liga (2), FA Cup, Community Shield, Premier League

Supercopa de Alemania y Bundesliga con Bayern Múnich

Lo mejor del caso es que 'Luchito' aún puede continuar haciendo más grande su historial ganador más allá de las fronteras de nuestro país, como quiera que en la Copa de Alemania aún siguen en carrera y en la semifinal se verán las caras con Bayer Leverkusen y en la Champions League se enfrentarán también en 'semis' con PSG.

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