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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Estos son los títulos de Luis Díaz; a su vitrina le suma ahora la Bundesliga con Bayern Múnich

Estos son los títulos de Luis Díaz; a su vitrina le suma ahora la Bundesliga con Bayern Múnich

Luis Díaz sigue agrandando su historia en el fútbol, ya que con un papel preponderante puso su grano de arena para el título de Bayern Múnich de este domingo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
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