Argentina y los dos grandes problemas que le surgieron justo antes del Mundial 2026

Argentina se apresta a defender su corona en el Mundial 2026 con cierta incertidumbre, entre las investigaciones judiciales sobre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los problemas físicos que arrastran varias de sus figuras, incluido Lionel Messi.

A poco más de una semana del comienzo de la Copa del Mundo, Chiqui Tapia y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, están bajo la lupa de la justicia por el movimiento sospechoso de millones de dólares.

El diario argentino 'La Nación' informó recientemente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará sus partidos de la primera fase, inició investigaciones por los movimientos de cuentas, en Florida y Washington, vinculadas a empresas cercanas a la AFA.

Hace tres meses, en Argentina, un juez acusó formalmente a la entidad, a Tapia y a otros directivos por evasión fiscal, una imputación que coincidió con denuncias del órgano futbolístico contra el gobierno ultraliberal de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en su contra.



La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por "apropiación indebida de tributos" y "apropiación indebida de recursos de la seguridad social".

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Le impuso además un embargo por unos 250 mil dólares y le prohibió salir del país, aunque finalmente lo dejó viajar con el plantel que ya desembarcó en Estados Unidos.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, se lesionó a pocos días del Mundial 2026 AFP

Intentar mantenerse al margen

La decisión judicial llegó como respuesta a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal, que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 13 millones de dólares.

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Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre para investigar sus negocios con una financiera privada.

La Albiceleste ha tratado de mantenerse al margen de todas estas situaciones controversiales, sin expresar apoyo explícito hacia los dirigentes, ni tampoco una justificación hacia las críticas.

"A veces somos un país que, en cambio de unirse, muchas veces destruye o genera polémicas. Nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol, no hacemos política, no entendemos de esos lugares", destacó en marzo el volante Rodrigo de Paul, uno de los referentes.

"Somos jugadores de fútbol que venimos a defender a nuestro país, no venimos a hacer política, no somos políticos. Lo mejor es no desinformar o desunir, tenemos que estar más juntos que nunca, porque ser campeón del mundo es difícil. Queremos que nos juzguen y nos alienten por lo que hacemos en la cancha", agregó el jugador de Inter Miami.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 AFP

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Messi, con molestias

En lo deportivo, el tricampeón del mundo llega con varios jugadores entre algodones, entre ellos su mayor figura, Lionel Messi.

El capitán, que en la cita cumplirá 39 años, se recupera de una dolencia muscular, mientras que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo de la mano que lo hará llegar con lo justo al estreno en el Grupo J, el 16 de junio contra Argelia.

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"No creo que esté para 90 minutos", dice a la AFP el técnico argentino Ricardo La Volpe, campeón del mundo en Argentina 1978, sobre el estado del 10.

"Hay que encontrar un jugador que tenga desequilibrio, pase de gol y definición", consideró.

Lionel Messi, figura de Argentina. Getty Images.

En busca de un bicampeonato inédito en más de seis décadas, desde el doble éxito de Brasil en 1958 y 1962, Argentina también enfrentará en la ronda inicial a Austria y Jordania.

La zona parece accesible, pero los sudamericanos cargan con lo que muchos consideran un lastre: no haber enfrentado a ninguna potencia europea desde la final de Catar 2022 ante Francia.

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El seleccionador Lionel Scaloni cree, sin embargo, que su equipo que mezcla juventud y experiencia (17 de los 26 jugadores convocados se consagraron en 2022) está llamado a ser protagonista, como en cada Copa del Mundo.

"Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir. No solo basta con jugar bien, después se tienen que dar un montón de factores", dijo el DT al diario Olé en una entrevista publicada el martes.