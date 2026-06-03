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Gol Caracol  / No solo Neymar jugaría su último Mundial con Brasil; "lo vivo como si fuera el final"

No solo Neymar jugaría su último Mundial con Brasil; "lo vivo como si fuera el final"

A pesar de que las miradas se han centrado en 'Ney', hay otra figura de la 'canarinha' que se despediría, tras el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: AFP
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Neymar, Marquinhos y Casemiro en un entrenamiento de la Selección Brasil para el Mundial 2026
Neymar, Marquinhos y Casemiro en un entrenamiento de la Selección Brasil para el Mundial 2026
AFP

"Vivo este momento cada vez más como si fuera mi último Mundial", dijo el capitán de Brasil, Marquinhos, en la primera rueda de prensa de la Canarinha tras su llegada a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

El zaguero, de 32 años, bicampeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain al vencer al Arsenal en la final el sábado, jugará en Norteamérica 2026 su tercer Mundial, tras disputar los de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que Brasil fue eliminado en cuartos de final.

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"Nosotros sabemos del dolor que supone no ganar un Mundial, ser eliminado" y eso debe servir como "experiencia" en este torneo, dijo Marquinhos, en alusión a los jugadores más experimentados como él, Neymar y Casemiro.

La Canarinha no gana el título mundial desde Corea del Sur y Japón 2002, cuando alzó su quinto trofeo.

"Vivo este momento cada vez más como si fuera mi último partido, mi último Mundial, mi última oportunidad de estar conquistando títulos", dijo.

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El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, ha confirmado a Marquinhos como el capitán del equipo.

Para Marquinhos, Ancelotti, que lleva un año en el cargo, debe ser la "figura principal" de Brasil y ordenar las distintas "filosofías de club" de los jugadores.

Marquinhos
Marquinhos;jugador de la Selección de Brasil
AFP

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Sobre las condiciones de juego en Norteamérica 2026, advirtió sobre las altas temperaturas.

Afirmó que "el equipo que empieza ganando tiene una ventaja muy grande, porque correr detrás del resultado con calor y sol es un desgaste aún mayor".

La Canarinha se estrenará el 13 de junio en el Mundial 2026 contra Marruecos por el Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Previamente, jugará el sábado un último amistoso contra Egipto.

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