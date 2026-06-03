Desde Portugal revelan la verdad sobre el acercamiento del Fenerbahçe por Luís Javier Suárez

El Mundial de 2026 aún no comienza, pero Luis Javier Suárez ya despierta el interés de clubes que buscan hacerse con sus servicios. El delantero de la Selección Colombia viene de firmar una temporada brillante en Portugal, donde se consagró como máximo goleador de la liga con 28 tantos en 32 partidos.

Por ello, mientras está concentrado en la máxima cita orbital, ya le llegó un pretendiente que apostó fuerte e incluso ya se contactó con el propio jugador para convencerlo en fichar por ellos.

Se trata del Fenerbahçe de Turquía, equipo por el pasó hace poco su compatriota Jhon Durán, y ahora en plenas elecciones presidenciales del equipo, están altamente interesados en el goleador colombiano para la próxima temporada.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el candidato presidencial Hakan Safi llegó a un acuerdo personal con el samario para su llegada al club, si termina ganando la presidencia. Este acuerdo inicialmente fueron por cifras muy tentadoras para el futbolista 'cafetero', que naturalmente deben tenerse en cuenta.



Luis Javier Suárez; jugador del Sporting Clube de Portugal Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Sporting Clube de Portugal

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Sin embargo, desde 'A Bola' aunque concuerdan con la versión aseguran que no será tan fácil dejar partir a 'lucho' de Sporting: "esto no es más que una propuesta de un candidato que tendrá que ganar las elecciones y luego negociar con el Sporting, que por el momento ni siquiera contempla la posibilidad", afirmaron.

"Aunque son cifras muy tentadoras para el número '97' de los 'verdiblancos'. Sporting no quiere vender los derechos del delantero y considera que, por el momento, ni siquiera es un tema de discusión", sintetizaron sobre el tema del delantero de la Selección Colombia.

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Cabe recordar que el samario de 28 años apenas ha tenido una temporada en el club de Portugal, pues lo ficharon del Almería de la segunda división de España, por un precio de 22,1 millones de euros, más unos posibles 5,2 millones en variables por rendimiento.

Luis Suárez concentrado con la selección Colombia

Mientras se define su futuro, el futbolista está a la ordenes de Néstor Lorenzo, en donde ya marcó en el partido de despedida en la ciudad de Bogotá enfrentando a Costa Rica con triunfo 3-1 para los 'cafeteros'. Luis Javier Suárez llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una de las principales cartas de ataque de la Selección Colombia. El delantero suma cinco goles en 10 partidos con la 'tricolor' y viene de hacer historia al marcar un 'póker' frente a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.