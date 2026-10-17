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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Luis Díaz contra RB Leipzig en Bundesliga; vea su doblete con Bayern Múnich

Golazo de Luis Díaz contra RB Leipzig en Bundesliga; vea su doblete con Bayern Múnich

Los miles de hinchas presentes en el Allianz Arena se rindieron a los pies del delantero colombiano, Luis Díaz, quien fue la gran figura y más con esta tremenda anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

Una locura lo de Luis Díaz. Este sábado 17 de octubre quedará en su memoria, gracias al espectacular partido que firmó en Allianz Arena. El equipo que lo sufrió de principio a fin fue RB Leipzig, que nunca supo cómo detenerlo. Prueba de ello fue que brindó una asistencia y se reportó con un doblete.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
AFP

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Justamente, el segundo gol en su cuenta llegó cuando recién arrancaba la parte complementaria. Al minuto 47', Harry Kane tomó el esférico, levantó la cabeza y abrió para el guajiro. Con su buen dominio, regate y velocidad, encaró al defensa rival, se quitó la marca, se perfiló y sacó un buen remate para el 4-0 parcial.

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