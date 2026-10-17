Golazo de Luis Díaz contra RB Leipzig en Bundesliga; vea su doblete con Bayern Múnich

Una locura lo de Luis Díaz. Este sábado 17 de octubre quedará en su memoria, gracias al espectacular partido que firmó en Allianz Arena. El equipo que lo sufrió de principio a fin fue RB Leipzig, que nunca supo cómo detenerlo. Prueba de ello fue que brindó una asistencia y se reportó con un doblete.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga AFP

Justamente, el segundo gol en su cuenta llegó cuando recién arrancaba la parte complementaria. Al minuto 47', Harry Kane tomó el esférico, levantó la cabeza y abrió para el guajiro. Con su buen dominio, regate y velocidad, encaró al defensa rival, se quitó la marca, se perfiló y sacó un buen remate para el 4-0 parcial.

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Vea el segundo gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs RB Leipzig en Bundesliga

¡EL GUAJIRO ESTÁ ENCENDIDO! Lucho Díaz recibió el pase de Harry Kane, se acomodó, sacó un derechazo TOP para firmar su doblete y el cuarto de Bayern Munich sobre Leipzig. ¡GOLEADA EN CASA!



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