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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, una máquina de hacer goles; vea su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga

Luis Díaz, una máquina de hacer goles; vea su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga

Lejos de conformarse con las dos anotaciones y la asistencia que había firmado, el delantero colombiano, Luis Díaz, fue por más y puso el sexto del Bayern Múnich.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, anotó triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

Luis Díaz vivió una jornada de ensueño, de esas que nunca se olvidan y que quedará en la memoria de él, sus compañeros, familia e hinchas. Y es que fue la gran figura en la victoria de Bayern Múnich sobre RB Leipzig, por la fecha 6 de la Bundesliga. Allí, no solo brindó una asistencia, sino que, además, se reportó con tres goles.

Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol
Getty Images

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Justamente, el triplete llegó al minuto 69, tras un cobro de tiro de esquina. Lejos de levantar el balón, cobraron en corto, Michael Olise se lo cedió al guajiro y, con su tradicional calidad, regate y magia, encaró, se perfiló y sacó un buen remate, imposible de atajar. Dicho tanto significó el 6-0 en el Allianz Arena.

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