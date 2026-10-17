Luis Díaz, una máquina de hacer goles; vea su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga

Luis Díaz vivió una jornada de ensueño, de esas que nunca se olvidan y que quedará en la memoria de él, sus compañeros, familia e hinchas. Y es que fue la gran figura en la victoria de Bayern Múnich sobre RB Leipzig, por la fecha 6 de la Bundesliga. Allí, no solo brindó una asistencia, sino que, además, se reportó con tres goles.

Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y todo Bayern Múnich celebran un gol Getty Images

Justamente, el triplete llegó al minuto 69, tras un cobro de tiro de esquina. Lejos de levantar el balón, cobraron en corto, Michael Olise se lo cedió al guajiro y, con su tradicional calidad, regate y magia, encaró, se perfiló y sacó un buen remate, imposible de atajar. Dicho tanto significó el 6-0 en el Allianz Arena.

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Vea el tercer gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs RB Leipzig en Bundesliga

¡¡UN DÍA SOÑADO PARA EL GUAJIRO!! ¡LUIS DÍAZ SACÓ UN GRAN DERECHAZO Y MARCÓ SU HAT-TRICK PARA EL SEXTO GOL DE BAYERN MUNICH VS. LEIPZIG!



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