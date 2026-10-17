Luis Díaz, clave en gol de Harry Kane con Bayern Múnich vs RB Leizpig en Bundesliga

Luis Díaz tuvo un partido para enmarcar. En la victoria, con goleada incluida, de Bayern Múnich sobre RB Leipzig, por la fecha 6 de la Bundesliga, el delantero colombiano firmó un triplete, brindó una asistencia y estuvo participativo en otras anotaciones. Prueba de ello fue lo ocurrido en el tanto de Harry Kane.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga AFP

Cuando transcurría el minuto 52', el guajiro se hizo con la pelota, encaró, arrastró marca para liberar a sus compañeros y le cedió la pelota a Nathaniel Brown. Adentro del área, levantó la cabeza y dejó completamente solo al delantero inglés, que, como es su característica habitual, no perdonó y marcó.

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Vea el gol de Harry Kane con Bayern Múnich vs RB Leipzig; Luis Díaz, clave

¡SI HAY GOLEADA BÁVARA NO PUEDE FALTAR EL DE ÉL! ¡Harry Kane recibió el pase atrás de Michael Olise y marcó el QUINTO gol de Bayern Munich vs. Leipzig!



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