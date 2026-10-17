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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, clave en gol de Harry Kane con Bayern Múnich vs RB Leizpig en Bundesliga

Luis Díaz, clave en gol de Harry Kane con Bayern Múnich vs RB Leizpig en Bundesliga

Además de haber marcado un triplete y brindar una asistencia, el delantero colombiano, Luis Díaz, se mostró participativo en otras jugadas, como el tanto del inglés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
AFP

Luis Díaz tuvo un partido para enmarcar. En la victoria, con goleada incluida, de Bayern Múnich sobre RB Leipzig, por la fecha 6 de la Bundesliga, el delantero colombiano firmó un triplete, brindó una asistencia y estuvo participativo en otras anotaciones. Prueba de ello fue lo ocurrido en el tanto de Harry Kane.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
AFP

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Cuando transcurría el minuto 52', el guajiro se hizo con la pelota, encaró, arrastró marca para liberar a sus compañeros y le cedió la pelota a Nathaniel Brown. Adentro del área, levantó la cabeza y dejó completamente solo al delantero inglés, que, como es su característica habitual, no perdonó y marcó.

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