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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín

Bayern Múnich, que contó con Luis Díaz en el campo de juego, goleó al Unión Berlín este viernes en el Allianz Arena, en partido de la cuarta jornada de la Bundesliga.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Unión Berlín, en juego por la Bundesliga.
Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Unión Berlín, en juego por la Bundesliga.
Foto: AFP

Bayern Múnich se impuso este viernes con una escandolosa goleada por 7-0 al Unión Berlín, con un gol de Jamal Musiala, dos de Harry Kane, uno de ellos de penalti, tres de Michael Olise y uno de Ismael Saibari en un partido que controló a placer y en el que la resistencia del rival duró sólo poco más de un cuarto de hora. Luis Díaz fue titular y estuvo hasta el minuto 63 en el elenco 'bávaro'.

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Musiala abrió el marcador en el minuto 18, con un gran disparo cruzado desde fuera del área a pase de Alphonso Davies en una jugada que se había iniciado con una recuperación de pelota de Aleksandar Pavlovic.

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Hasta ese momento el Bayern había tenido un control casi absoluto del partido, había acaparado la pelota y no había permitido prácticamente ninguna acción ofensiva del Unión, pero había tenido poca llegada.

Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la fecha 4 de la Bundesliga.
Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la fecha 4 de la Bundesliga.
Foto: AFP

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Sólo dos remates de Olise, uno demasiado central en el minuto 2 y otro por encima de la portería en el minuto 16 estaban en el apartado de disparos con dirección a puerta ante un Union muy replegado y que dejaba pocos espacios.

Después las llegadas empezaron a hacerse más frecuentes. En el minuto 22 el meta del Unión, Friedrich Rönnow, paró un cabezazo a quemarropa de Jonathan Tah a centro de Joshua Kimmich. En el 39, Michael Olise remató contra el cuerpo de Rönnow.

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El segundo gol del Bayern llegó en el minuto 39 en un penalti provocado por Olise que recibió una falta dentro del área y convertido por Harry Kane, que marcó así su gol número 100 en la Bundesliga.

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Antes del descanso, en el minuto 43, Olise marcó con un remate a la escuadra desde fuera del área a pase corto de Musiala que había ganado un rebote tras una falta lanzada por Kimmich.

El partido estaba liquidado y, aunque el Union tuvo un conato de reacción y al comienzo de la segunda parte tuvo dos buenas llegadas, en un remate de Haberer y un cabezazo de Rothe ante los que Manuel Neuer respondió con dos buenas paradas, lo que vino fue el cuarto tanto para el Bayern con un remate de cabeza de Kane a centro de Olise en el minuto 54.

Harry Kane, goleador y figura del Bayern Múnich.
Harry Kane, goleador y figura del Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

Al Bayern empezó a salirle prácticamente todo lo que intentaba, Ismael Saibari hizo el quinto, Olise el sexto y el séptimo completando su fiesta personal.

En el sexto, recibió un buen pase de Tom Bishof dentro del área, regateó a Rönnow y marcó a puerta vacía. En el séptimo marcó con un misil desde fuera del área.

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Tabla de posiciones de la Bundesliga 2026/2027, tras Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín:

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PosicionesEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Bayern Múnich4310142+1210
2SC Friburgo3300101+99
3Borussia Dortmund330082+69
4F. C. Augsburgo321093+67
5Leipzig320193+66
6SV Elversberg320187+16
7Bayer 04 Leverkusen311185+34
8Mainz 05311163+34
9Eintracht Frankfurt311178-14
10Werder Bremen311156-14
11FC Schalke 04311134-14
12F. C. Colonia311157-24
13TSG 1899 Hoffenheim310267-13
14VfB Stuttgart310268-23
15SC Paderborn 07301204-41
16FC Unión Berlín4013417-131
17Borussia Mönchengladbach3003312-90
18Hamburgo S.V.3003012
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