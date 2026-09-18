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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, gol anulado y activo en ataque, en 7-0 del Bayern Múnich sobre Unión Berlín

Luis Díaz, gol anulado y activo en ataque, en 7-0 del Bayern Múnich sobre Unión Berlín

Este viernes, el Bayern Múnich no tuvo ningún problema con Unión Berlín al que goleó en el Allianz Arena con actuaciones fantásticas de Harry Kane y Michael Olise. Luis Díaz estuvo 63 minutos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

Luis Díaz y Bayern Múnich volvieron a tener una nueva salida en la presente Bundesliga. El elenco ‘bávaro’ recibió en el Allianz Arena al Unión Berlín, este viernes, en compromiso que le dio apertura a la cuarta jornada. Fue un contundente 7-0 para los rojos, que, para este duelo, vistieron de negro.

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Hay que precisar que el resultado dejó a los dirigidos por Vincent Kompany con 10 puntos, y parcialmente, en la cima de la tabla de posiciones del campeonato alemán, a la espera de que jueguen el Friburgo y el Borussia Dortmund frente al Eintracht Frankfurt y el Stuttgart, respectivamente.

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¿Cómo le fue a Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Unión Berlín?

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El oriundo de Barrancas fue titular y se mostró incisivo y participativo en el ataque de su equipo, incluso, logró enviar la pelota con rumbo a la red al minuto 30, pero la acción no fue convalidada por estar en fuera de lugar.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

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Con el transcurso del reloj, ‘Lucho’ quiso mostrar su fútbol y gambeta por la banda; no obstante, los zagueros rivales lo contrarrestaron de buena manera; con duras faltas a su paso.

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Pero, como en los anteriores juegos del Bayern Múnich en lo que va de la campaña 2026/2027, Díaz Marulanda no ha estado en su óptimo rendimiento, y en el último cuarto, no ha estado fino. Tuvo varios remates desde afuera; sin embargo, no contó con suerte.

Finalmente, Kompany le otorgó descanso al colombiano sobre el minuto 63, ingresando en su lugar Ismael Saibari, que minutos más tarde logró anotar para los dueños de casa.

Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Foto: AFP

Las otras anotaciones de los ‘bávaros’ fueron anotados por Harry Kane, en dos ocasiones, siendo uno de esos tantos desde el punto blanco del penalti. De paso, el delantero inglés llegó a los 101 goles en la Bundesliga en tan solo 98 partidos disputados con el 'grande de Baviera'.

Además, Michael Olise infló las redes rivales en tres oportunidades. El francés tuvo una noche mágica en el Allianz Arena. Jamal Musiala e Ismael Saibari también celebraron en el compromiso de la cuarta jornada del torneo teutón.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa precisa que el siguiente reto del extremo guajiro y compañía será hasta el 10 de octubre frente al Augsburgo,en condición de visitante, tras la pausa por la fecha FIFA. Dicho juego tiene un horario de inicio en Colombia de las 8:30 de la mañana.

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