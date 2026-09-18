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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hora y dónde ver EN VIVO POR TV, todos los partidos de la jornada 11 en la Liga BetPlay II-2026

Hora y dónde ver EN VIVO POR TV, todos los partidos de la jornada 11 en la Liga BetPlay II-2026

Este viernes, el fútbol colombiano le dará inicio a una nueva jornada de fútbol, con varios 'partidazos'. Y aquí en Gol Caracol le traemos el calendario, con fechas, horas y más.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Trofeo Liga BetPlay 2025-I
Trofeo Liga BetPlay 2025-I, final Santa Fe vs Medellín - Foto:
Colprensa

América de Cali expondrá este domingo el liderato en el Torneo Clausura colombiano en la casa del Deportes Tolima en la undécima jornada, en la que su más inmediato perseguidor, el Atlético Nacional de James Rodríguez, visitará a Llaneros.

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América, dirigido por David González, vienen de perder por 0-1 en la cancha del Deportivo Pasto, su primera derrota en el campeonato, en un partido que jugó todo el segundo tiempo con diez por la expulsión del guardameta brasileño Jean Fernandes, que se perderá el encuentro ante el Tolima.

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El estratega tendrá que apostar por el portero Juan Montoya para reemplazar a Fernandes.

James Rodríguez, en su debut con Atlético Nacional.
James Rodríguez, en su debut con Atlético Nacional.
Foto: AFP.

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En cuanto al resto del equipo, González dispondrá de todos sus titulares, entre los que sobresalen el centrocampista Josen Escobar; el veterano extremo Luis Quiñones; el creativo Yeison Guzmán, la estrella del equipo, y el delantero Tomás Ángel, de sobresaliente nivel.

Deportes Tolima, por su parte, viene de perder por 1-0 en su visita al Once Caldas y ocupa el quinto lugar con 16 unidades, a cuatro del líder.

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El entrenador del equipo, Sebastián Oliveros, contará para este partido con sus titulares habituales, incluido el portero brasileño Neto Volpi; el centrocampista Sebastián Guzmán, el centrocampista Luis Sánchez y el delantero Jorge Cabezas Hurtado.

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Atlético Nacional, que viene de vencer por 2-3 al Internacional de Bogotá en el debut de James Rodríguez, visitará este sábado al Llaneros con la mirada puesta en el liderato del América de Cali.

El equipo de Medellín suma 18 puntos y está a dos del líder. Ahora busca alargar su buena racha de cinco victorias consecutivas en la liga colombiana.

Sin embargo, el entrenador, Lucas González, no podrá contar en este juego con varios jugadores lesionados, como el extremo Nicolás Rodríguez y el centrocampista Matheus Uribe.

Tomás Ángel América de Cali
Tomás Ángel celebra gol con América de Cali
América Oficial

Están en duda en este momento el centrocampista Jorman Campuzano y el creativo Edwin Cardona, quienes se perdieron el encuentro contra Internacional. Tampoco está claro que el goleador Alfredo Morelos, quien salió con molestias de este juego, esté disponible.

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Se espera que James siga sumando minutos con el club tras su debut, así como que vuelvan a la titular jugadores que fueron suplentes en Bogotá como el lateral argentino Milton Casco, el central juvenil Néider Parra y el extremo Marlos Moreno.

Así se jugará la jornada 11 de la Liga BetPlay II-2026:

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FechaPartidoHora
Viernes 18 de septiembreÁguilas Doradas vs. Deportivo Pereira4:00 p. m.
Sábado 19 de septiembreMillonarios vs. Boyacá Chicó2:00 p. m.
Sábado 19 de septiembreAlianza vs. Independiente Santa Fe4:05 p. m.
Sábado 19 de septiembreDeportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo6:10 p. m.
Sábado 19 de septiembreDeportivo Pasto vs. Once Caldas8:15 p. m.
Domingo 20 de septiembreFortaleza vs. Junior2:00 p. m.
Domingo 20 de septiembreAtlético Bucaramanga vs. Internacional4:05 p. m.
Domingo 20 de septiembreDeportes Tolima vs. América de Cali6:10 p. m.
Domingo 20 de septiembreLlaneros vs. Atlético Nacional8:15 p. m.
Martes 22 de septiembreIndependiente Medellín vs. Jaguares6:00 p. m.

*Todos los partidos irán por la señal de Win Sports +.

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