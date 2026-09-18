Hora y dónde ver EN VIVO POR TV, todos los partidos de la jornada 11 en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali expondrá este domingo el liderato en el Torneo Clausura colombiano en la casa del Deportes Tolima en la undécima jornada, en la que su más inmediato perseguidor, el Atlético Nacional de James Rodríguez, visitará a Llaneros.

América, dirigido por David González, vienen de perder por 0-1 en la cancha del Deportivo Pasto, su primera derrota en el campeonato, en un partido que jugó todo el segundo tiempo con diez por la expulsión del guardameta brasileño Jean Fernandes, que se perderá el encuentro ante el Tolima.

El estratega tendrá que apostar por el portero Juan Montoya para reemplazar a Fernandes.

James Rodríguez, en su debut con Atlético Nacional. Foto: AFP.

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En cuanto al resto del equipo, González dispondrá de todos sus titulares, entre los que sobresalen el centrocampista Josen Escobar; el veterano extremo Luis Quiñones; el creativo Yeison Guzmán, la estrella del equipo, y el delantero Tomás Ángel, de sobresaliente nivel.



Deportes Tolima, por su parte, viene de perder por 1-0 en su visita al Once Caldas y ocupa el quinto lugar con 16 unidades, a cuatro del líder.

El entrenador del equipo, Sebastián Oliveros, contará para este partido con sus titulares habituales, incluido el portero brasileño Neto Volpi; el centrocampista Sebastián Guzmán, el centrocampista Luis Sánchez y el delantero Jorge Cabezas Hurtado.

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Atlético Nacional, que viene de vencer por 2-3 al Internacional de Bogotá en el debut de James Rodríguez, visitará este sábado al Llaneros con la mirada puesta en el liderato del América de Cali.

El equipo de Medellín suma 18 puntos y está a dos del líder. Ahora busca alargar su buena racha de cinco victorias consecutivas en la liga colombiana.

Sin embargo, el entrenador, Lucas González, no podrá contar en este juego con varios jugadores lesionados, como el extremo Nicolás Rodríguez y el centrocampista Matheus Uribe.

Tomás Ángel celebra gol con América de Cali América Oficial

Están en duda en este momento el centrocampista Jorman Campuzano y el creativo Edwin Cardona, quienes se perdieron el encuentro contra Internacional. Tampoco está claro que el goleador Alfredo Morelos, quien salió con molestias de este juego, esté disponible.

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Se espera que James siga sumando minutos con el club tras su debut, así como que vuelvan a la titular jugadores que fueron suplentes en Bogotá como el lateral argentino Milton Casco, el central juvenil Néider Parra y el extremo Marlos Moreno.

Así se jugará la jornada 11 de la Liga BetPlay II-2026:

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Fecha Partido Hora Viernes 18 de septiembre Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira 4:00 p. m. Sábado 19 de septiembre Millonarios vs. Boyacá Chicó 2:00 p. m. Sábado 19 de septiembre Alianza vs. Independiente Santa Fe 4:05 p. m. Sábado 19 de septiembre Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo 6:10 p. m. Sábado 19 de septiembre Deportivo Pasto vs. Once Caldas 8:15 p. m. Domingo 20 de septiembre Fortaleza vs. Junior 2:00 p. m. Domingo 20 de septiembre Atlético Bucaramanga vs. Internacional 4:05 p. m. Domingo 20 de septiembre Deportes Tolima vs. América de Cali 6:10 p. m. Domingo 20 de septiembre Llaneros vs. Atlético Nacional 8:15 p. m. Martes 22 de septiembre Independiente Medellín vs. Jaguares 6:00 p. m.

*Todos los partidos irán por la señal de Win Sports +.