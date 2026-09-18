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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y su actualidad, antes de enfrentar a Chicó por Liga BetPlay: tendrás duras bajas

Millonarios y su actualidad, antes de enfrentar a Chicó por Liga BetPlay: tendrás duras bajas

A través de un comunicado, Millonarios generó un reporte sobre el estado de salud de algunos jugadores, precisando que éstos no estarán disponibles para enfentrar a Chicó en El Campín.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Millonarios en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Millonarios se alista para lo que será la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Alberto Gamero enfrentarán a Boyacá Chicó, pero antes de que ruede el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín, hubo novedades en el elenco ‘albiazul’.

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Fue así como a través de un comunicado, el ‘embajador’ precisó que tres de sus figuras no estarán disponibles para dicho encuentro contra los ‘ajedrezados’ del certamen colombiano. Además, en ese mismo reporte médico generó nuevas actualizaciones del estado de salud de Samuel Martín, quien salió en camilla y en ambulancia en el duelo que Millonarios visitó a Cúcuta Deportivo.

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Acá la actualidad médica del club azul bogotano:

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“Millonarios FC informa que, el jugador Carlos Darwin Quintero presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho”, se leyó en primera instancia en el informe.

A continuación, agregó que “Leonardo Castro presenta una contusión en el cuello del pie izquierdo”, y que “ambos jugadores ya trabajan en su recuperación y tienen incapacidad según evolución”.

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Pero ahí no paró el informe médico desde Millonarios, debido que complementaron que “Leonai Souza ya se encuentra en el proceso de readaptación física”, y finalmente, “Samuel Martín asistió este viernes a control médico e inició su retorno a los entrenamientos luego de la contusión cerebral sufrida en el partido vs Cúcuta”.

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Así las cosas, el 'albiazul' deberá mover sus fichas sobre todo en el ataque para el duelo frente al Chicó.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

El equipo azul bogotano se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 16 puntos, en diez compromisos disputados.

¿A qué hora es Millonarios vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay II-2026?

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En ese orden de ideas, este duelo por la undécima jornada entre ‘embajadores’ y ‘ajedrezados’ está pactado para este sábado 19 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El balón rodará a las 2:00 de la tarde en el máximo escenario deportivo.

¿Dónde ver EN VIVO Millonarios vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay II-2026?

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Como es habitual se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win), pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.

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