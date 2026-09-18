"Luis Díaz sigue sin encontrar su mejor forma; las cosas no le van bien al colombiano"

Luis Díaz volvió a sumar minutos con Bayern Múnich, en esta oportunidad fue en la goleada 7-0 de su equipo sobre el Unión Berlín, este viernes, en compromiso de la cuarta jornada de la Bundesliga.

El oriundo de Barrancas fue titular para el duelo del certamen teutón que se llevó a cabo en el Allianz Arena. ‘Lucho’ se mostró participativo en ataque, incluso logró inflar las redes contrarias, pero su anotación no se subió al marcador por estar en un claro fuera de lugar en la jugada.

Lo cierto es que el número ‘14’ volvió a sumar una nueva actuación sin goles, ni asistencias con el ‘grande de Baviera’, y eso se vio claramente reflejado en el informe que se leyó de su desempeño frente al Unión Berlín en los principales diarios en Alemania. “No le va nada bien al colombiano”, escribieron en la prensa de la nación europea.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

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¿Qué dijeron de Luis Díaz tras Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín por la Bundesliga?

Así las cosas, en la web del diario ‘Merkur’, de la ciudad de Múnich, reseñaron lo siguiente sobre el juego de Díaz Marulanda, este viernes.

“Las cosas no le van bien al colombiano. Mala suerte, sin goles, algo desconcertado”, escribieron, y sobre su calificación le otorgaron un tres.

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Mientras que en ‘T Online’ de Berlín indicaron: “Luis Díaz (hasta el minuto 63): Estaba en fuera de juego cuando marcó su gol de vaselina (minuto 30). Falló una buena ocasión ante el arquero. Sigue sin encontrar su mejor forma desde su gol en la primera jornada. No ha llegado a brillar esta temporada". Y sobre su calificación le dieron un 4.

Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la fecha 4 de la Bundesliga. Foto: AFP

Además, en la página del tabloide ‘TZ’ de Múnich denotaron que el momento actual del ‘crack’ de la Selección Colombia no es el mejor, y al igual que en ‘Merkur’, insistieron que tiene “mala suerte y sin goles. Algo desconcertado”.

¿Cómo quedó el Bayern Múnich en la Bundesliga 2026/2027?

Los dirigidos por Vincent Kompany llegaron a diez puntos en la tabla general, luego de cuatro partidos disputados.

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*Ficha técnica de EFE*:

7- Bayern: Neuer; Stasinic, Tah, Upamecano (Minjaee Kim, 46), Davies (Brown, 83); Kimmich, Pavlovic (Bishof, 63); Olise, Musiala, Luis Díaz (Saibari, 63); Kane (Gnabry, 77).

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0- Unión Berlín: Rönnow; Trimmel, Querfeld, Udokhai, Rothe; Khedira, Haberer (Kemlin, 60); Aebischer, Schäfer (Köhn, 82); Latte Lath (Starke, 46), Jeong (Burcu, 60).

Goles: 1-0, min 18, Musiala, 2-0. min 39, Kane, de penalti, 3-0. min 43, Olise, 4-0, min 54, Kane, 5-0. min 70 Saibari, 6-0., min 73, Olise, 7-0, min 76, Olise.

Árbitro: Benjamin Brand. Amonestó a Udokhai, Rami Khedira, Upamecano, Burcu

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich.