Millonarios y Santa Fe recibieron nuevas noticias sobre El Campín; Sencia anunció medidas

La polémica por el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín continúa y, en medio de los aplazamientos de varios compromisos de la Liga BetPlay II-2026, Sencia anunció nuevas medidas para intentar recuperar el terreno de juego y garantizar que el fútbol regrese al escenario capitalino en las mejores condiciones.

El operador del estadio emitió un comunicado en el que detalló los trabajos que se están realizando sobre la gramilla y reveló una decisión que podría afectar un evento programado en el recinto: las conversaciones con los organizadores del concierto de Fonseca para modificar la fecha o trasladarlo a otro escenario.

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La situación genera expectativa entre los aficionados de Millonarios e Independiente Santa Fe, cuyos partidos como locales se han visto afectados por las condiciones de la cancha.

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¿Qué medidas anunció Sencia para recuperar la cancha de El Campín?

En su pronunciamiento, Sencia aseguró que viene trabajando para que el campo esté en condiciones de recibir el partido programado para este sábado 17 de octubre, cuando Millonarios enfrentará a Jaguares de Córdoba por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.



La empresa también destacó que la mejoría gradual del clima durante las últimas horas ha favorecido las labores de recuperación. Entre los trabajos que se adelantan están la descompactación del terreno, la inyección de aire, el mantenimiento agronómico, la revisión de las uniones del césped y el monitoreo permanente de la humedad.

Estas medidas buscan mejorar las condiciones de la gramilla después de los inconvenientes que llevaron a aplazar los encuentros de Millonarios contra Once Caldas y de Santa Fe frente a Jaguares.

#Bogotá | Sencia, empresa encargada del estadio El Campín, evalúa aplazar el concierto de Fonseca, que está programado para el próximo 24 de octubre. Le contamos los detalles.



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Sencia negocia cambios para el concierto de Fonseca

Una de las principales novedades del comunicado tiene que ver con el concierto de Fonseca que está previsto para el sábado 24 de octubre, en El Campín. Sencia informó que inició conversaciones con el promotor del evento para evaluar la posibilidad de modificar su fecha o trasladarlo a otro escenario.

"Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el Estadio", manifestó la empresa. La medida hace parte de los esfuerzos para priorizar la recuperación del terreno de juego y permitir el desarrollo de los próximos compromisos futbolísticos.

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El operador se refirió al futuro de El Campín

Finalmente, Sencia señaló que esta situación evidencia la importancia de la nueva obra del estadio, con la que se busca dotar a Bogotá de un escenario moderno y adaptado a estándares internacionales para eventos deportivos y de entretenimiento.

Por ahora, la atención está puesta en la evolución de la gramilla y en las condiciones en las que se podrá disputar el próximo partido programado en el escenario capitalino.