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Gol Caracol  / Mikel Arteta no ocultó su admiración por Luis Enrique, previo a PSG vs Arsenal; "es una inspiración"

Mikel Arteta no ocultó su admiración por Luis Enrique, previo a PSG vs Arsenal; "es una inspiración"

El DT del Arsenal, Mikel Arteta, elogió el trabajo de su colega y rival en la final de la Champions League, Luis Enrique, al que consideró "una referencia" por todo lo ha logrado en su carrera.

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
Foto: Getty

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, alabó a su homólogo en el París Saint Germain este sábado, Luis Enrique, y dijo que siempre ha sido una "referencia" y una "inspiración". El entrenador español atendió a los medios de comunicación en el Puskás Arena de Budapest, antes de la disputa de la final de la Champions League contra el equipo parisino y se deshizo en halagos hacia Luis Enrique.

"Siempre ha sido una referencia para mí, desde que era un jugador. Y ahora como entrenador por lo que ha hecho. Puedes ver su huella, la identidad del equipo, cómo juega el equipo. Es una inspiración", dijo Arteta. El Arsenal llega a esta final tras ganar la Premier League por primera vez en 22 años y está a las puertas de conseguir el doblete Premier-Champions, algo que no han logrado nunca en su historia.

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"Lo hemos preparado muy bien, estamos muy concentrados, con mucha confianza. Estamos aquí porque nos lo merecemos. Hemos usado cosas de los partidos de la temporada pasada, pero ambos hemos evolucionado, el escenario ha cambiado también.Es el partido más grande del fútbol. Todos quieren estar, todos saben lo importante que es y lo importante que es tener un impacto cuando es necesario", agregó el técnico español, que fue preguntado sobre si ha visto algo diferente en sus jugadores ahora que son campeones de Inglaterra.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal
AFP

"Ahora veo que quieren más. Porque saben cómo se sienten y ahora quieren sentirlo muchas veces más". Arteta no quiso entrar en favoritismos y sentenció muy rápido la posibilidad de que el Paris Saint Germain tenga esa ventaja. "Ellos son los vigentes campeones. Estamos aquí para quitarles eso".

De cara a la final, Arteta confirmó que Jurrin Timber y Noni Madueke están disponibles para jugar y que la única baja que tienen es la de Ben White, que se va a perder el Mundial por un problema en la rodilla. Sobre cómo va a vivir la noche previa al partido, Arteta dijo que espera vivirlo como cualquier otro. "Tengo una rutina muy clara. El trabajo quiero que esté hecho ya. Cenar con todos, estar un rato tranquilo y dormirme".

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