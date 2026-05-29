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Gol Caracol  / Juan Cruz Real debutó al mando de Nicaragua, con empate 0-0 frente a selección mundialista

Juan Cruz Real debutó al mando de Nicaragua, con empate 0-0 frente a selección mundialista

El estratega argentino, quien tiene importante reconocimiento e historial en el fútbol colombiano; dirigió su primer encuentro al mando de la selección centroamericana.

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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Juan Cruz Real, nuevo entrenador de la selección de Nicaragua.
Juan Cruz Real, nuevo entrenador de la selección de Nicaragua.
Foto: Colprensa.

La selección de Sudáfrica fue incapaz de superar a Nicaragua (0-0) en uno de los últimos compromisos de preparación para el Mundial 2026, disputado en Johanessburgo.

El cuadro sudafricano que dirige el belga Hugo Broos tuvo la ocasión más clara del partido, en el añadido de la primera parte, cuando una falta dentro del área de Justing Cano sobre Kamogelo Sebelebele fue sancionada como penalti.

Lo ejecutó el jugador del Burnley inglés Lyle Foster que estrelló el tiro en el poste izquierdo de la meta defendida por el meta Adonis Pineda, el mejor jugador del choque que evitó la derrota nicaragüense y el triunfo de Sudáfrica.

Nicaragua, dirigida por el argentino Juan Cruz Real, no acudirá al Mundial y ejerce de rival para duelos de preparación como este ante Sudáfrica. Nicaragua solo ha ganado uno de los ocho últimos partidos que ha disputado, ante Honduras, en la fase de clasificación para el Mundial, en noviembre pasado.

Sudáfrica, por su parte, será el primer rival de México en el Campeonato del Mundo del 2026. Debutará ante el anfitrión el jueves 11 de junio dentro de la primera fecha del grupo A que completan República de Corea y República Checa.

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El empate con Nicaragua en este duelo inédito es el cuarto seguido que acaba sin victoria para el conjunto de Broos que perdió con Camerún y Panamá, con la que también empató previamente.

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