Jugó en el fútbol colombiano y se metió el lío por apuestas; amenazado y extorsionado

Un futbolista con pasado en el fútbol colombiano ha sido noticia en las últimas horas y todo porque se ha visto involucrado en un caso de apuestas clandestinas, y por ello, ha recibido amenazas y también ha sido extorsionado; el jugador en cuestión es Jonatan Gómez, quien militó en Independiente Santa Fe.

Según el caso, el exvolante del 'león' y actualmente en el Club Atlético Sarmiento de Argentina, comenzó a apostar en una plataforma ilegal mientras vivía un duro momento emocional, en el aspecto personal. En la prensa del sur del continente informan que Gómez acumuló una deuda de más de 50 mil dólares, pero los administradores del sitio ilegal lo habrían obligado a pagar una cantidad más grande, bajo intimidación.

Las amenazas no sólo han sido para el futbolista argentino, de 36 años, sino también en contra de su familia. Este caso quedó en manos de la justicia en Argentina.

"En una crisis de depresión, saliendo de haber jugado en su club amado Central, una persona allegada a su familia le presentó a una cajera de una página clandestina y empezó a jugar", relató Martín Marini, el abogodo de Gómez, en declaraciones a 'Telefé Rosario'.



Jonatan Gómez en su paso por Santa Fe. Foto: AFP

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El letrado agregó que la situación para Jonatan Gómez se agravó en octubre del 2025, debido a que los presuntos extorsionistas lo llevaron hasta una notaría en Junín para obligarlo a firmar una serie de documentos por la deuda; de unos 500 mil dólares.

"La situación fue empeorando cada vez más hasta que le dijeron: 'Ya está, tenés que pagar, dame tu casa y tu departamento'", agregó Marini. Eso sí, el abogado confirmó que "la investigación no detectó vínculos con organizaciones narcocriminales y que "el origen de esa deuda es ilícito porque la página que explotaban estos chicos no estaba habilitada ni autorizada".

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Por último, el jurista concluyó que Jonatan Gómez "lo pasó realmente muy mal y la familia está muy asustada".

¿Cuándo jugó Jonatan Gómez en Independiente Santa Fe?

El volante argentino jugó en Independiente Santa Fe durante las temporadas 2016 y 2017. Llegó al 'león' como refuerzo en enero de 2016 procedente del Deportivo Pasto,y se marchó a mediados de 2017 cuando fue transferido al Sao Paulo.

Jonatan Gómez ganó tres títulos con Santa Fe: Liga II-2016, Superliga 2017 y la Suruga Bank en 2016.