Balón de Oro 2026; hora y dónde ver por TV EN VIVO la ceremonia de premiación, en Colombia

El Balón de Oro al mejor futbolista de 2026 se entrega el lunes en Londres, en el 70º aniversario del premio, sin un favorito claro y con Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Ousmane Dembélé como aspirantes.

El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirve como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956.

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La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024.

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Balón de Oro 2026, hora y dónde ver EN VIVO por TV en Colombia

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026

Hora: 2:00 p.m. (previa) 3:00 p.m. (inicio de ceremonia)

Lugar: London Palladium (Londres, Inglaterra)

Transmisión en Colombia: ESPN (Televisión), Disney Plus (APP de pago), DAZN (APP GRATUITA con solo inscribirse).

Londres acogerá la ceremonia por primera ocasión, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en que FIFA colaboraba en el premio.

Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro AFP

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En la edición de este año aparecen como favoritos el español Lamine Yamal, tras ganar el Mundial con su selección en 2026, junto a tres semifinalistas del evento, como el inglés Harry Kane, y los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que ganó este año la Liga de Campeones con el PSG.

Junto a ellos se hace un hueco entre los aspirantes Leo Messi, que con 39 años fue finalista del Mundial y que tiene en su palmarés ocho Balones de Oro.

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- Votación de periodistas -

Algunas predicciones también colocan entre los aspirantes a los españoles Rodri y Fabián Ruiz, quien además de ganar el Mundial se llevó la Champions con el PSG.

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La decisión final corresponde a una selección de un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo, de los países de las 100 primeras selecciones de la clasificación FIFA, así como profesionales de la información de 50 en la votación femenina.

Lamine Yamal, de 19 años, ha ganado la liga española y el Mundial con su selección.

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Harry Kane, de 33, acude con su Bota de Oro europea, como máximo goleador en las ligas nacionales del continente, con sus 36 dianas en la Bundesliga y 61 entre todas las competiciones.

Por su parte, Kylian Mbappé, de 27, aparece como máximo goleador de la liga española (25 tantos) y de la Champions (15), además de Bota de Oro del Mundial con diez anotaciones.

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Su compatriota Ousmane Dembélé, de 29, último ganador del Balón de Oro, logró por segundo año consecutivo la Champions con el PSG.

- Otros premios de la ceremonia -

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Yamal expresó su confianza respecto a los méritos alcanzados en una entrevista con el exfutbolista argentino Jorge Valdano, en la cadena Movistar Plus.

"Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", señaló el joven español.

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Por su parte, Mbappé, que nunca ha ganado el premio, también defendió su candidatura en la prensa francesa.

Trofeo para el premio del Balón de Oro. Foto: AFP.

"No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada", señaló el francés, añadiendo que el Balón de Oro "es un objetivo para cualquier jugador", descartando que sea una obsesión para él.

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Además del Balón de Oro masculino, se entregará el mismo galardón en el fútbol femenino, para el que la española Alexia Putellas, ganadora del trofeo en 2021 y 2002, aparece como favorita.

Putellas, ahora en el club inglés London City Lionesses, ganó la pasada temporada con el Barcelona todos los trofeos nacionales y la Champions.

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Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganadora de las tres últimas ediciones del premio, estuvo lesionada casi toda la temporada.

En la ceremonia también se conocerán los ganadores de los trofeos Kopa y Yashin al mejor jugador joven y al portero más destacado.

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Igualmente se premiará al mejor entrenador del año, donde los favoritos son los españoles Luis de la Fuente, al frente de su selección campeona mundial, y Luis Enrique, ganador con el PSG de la Champions.