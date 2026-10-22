La espera está por terminar. Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, uno de los eventos más esperados por los aficionados al fútbol y que reunirá en Londres a las principales figuras del deporte mundial. La ceremonia tendrá como escenario el London Palladium Theatre y marcará una edición especial por el 70.º aniversario del prestigioso premio.

La gala comenzará a las 9:00 p.m. horas de España, es decir, a las 2:00 p. m. en Colombia. Allí se conocerán los ganadores de las diferentes categorías, entre ellas el Balón de Oro masculino y femenino, además de los premios Kopa, Yashin, Johan Cruyff, Gerd Müller, Sócrates y los reconocimientos a los mejores equipos de la temporada.

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Balón de Oro, gala de premiación; día, hora y dónde ver EN VIVO en TV

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Para los aficionados que quieran seguir todos los detalles de la ceremonia, la transmisión internacional estará disponible EN VIVO y de forma gratuita a través de DAZN, plataforma que anunció la emisión del evento para numerosos mercados a nivel mundial. Los derechos específicos pueden variar dependiendo del país.



Imagen de referencia del trofeo del Balón de Oro AFP

Entre los grandes nombres que aparecen en la lista de candidatos al Balón de Oro masculino están Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane, Luis Díaz y Lionel Messi, entre otros. El argentino buscará ampliar su histórico récord de ocho Balones de Oro.

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En la categoría femenina, algunas de las principales candidatas son Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor y Patri Guijarro. La ceremonia también permitirá conocer a los sucesores de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, ganadores de los premios masculino y femenino en 2025.

La gala promete una noche cargada de expectativa, con las principales estrellas del fútbol mundial reunidas en Londres para conocer quiénes serán los nuevos ganadores del Balón de Oro 2026.

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Quiénes han sido los últimos 10 ganadores del Balón de Oro:

2025: Ousmane Dembélé (PSG)

2024: Rodri (Manchester City)

2023: Lionel Messi (PSG)

2022: Karim Benzema (Real Madrid)

2021: Lionel Messi (Barcelona)

2019: Lionel Messi (Barcelona)

2018: Luka Modrić (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Barcelona).