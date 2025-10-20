Hansi Flick previo al partido de Barcelona por Champions: "Este club me ha cambiado"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes, en la previa del partido contra el Olympiacos en la Liga de Campeones, que el club azulgrana “quizás” le ha "cambiado completamente" desde un punto de vista emocional.

"No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Recuerdo que cuando entrenaba al Bayern y ganamos al Barça 8-2 había imágenes mías con la misma cara en todos los goles. Ahora tengo más emociones, quizás este club me ha cambiado completamente. Amo a este club, amo Barcelona y a su gente. Doy el máximo por este club", ha asegurado el preparador alemán en rueda de prensa.

Preguntado por su expulsión por protestar en el partido del sábado contra el Girona y los posteriores cortes de mangas con los que celebró el gol de la victoria de Ronald Araujo, Flick ha admitido que no le gusta verse en estas imágenes ni que sus nietos le "vean así", y ha señalado que "puede que tenga que cambiar de comportamiento".

El entrenador del Barcelona ha preferido no opinar sobre las declaraciones del presidente Joan Laporta, que el domingo aseguró en referencia a su expulsión que "si no hay una mano blanca, se le parece mucho".



"No sé qué decir. Llevo 16 meses y vosotros lo conocéis mejor. Prefiero no hablar de eso", ha dicho Flick.

El técnico alemán ha evitado responder preguntas sobre el partido del domingo contra el Real Madrid y se ha centrado en el Olympiacos, al que ha definido como "uno de los equipos que mejor centra" y del que ha destacado sus "buenos jugadores en ataque".

"Contra el Arsenal tuvieron ocasiones para marcar. Hay que estar atentos", ha añadido Flick, quien ha reconocido que el Barça atraviesa "una situación dura" por la acumulación de lesiones y ha señalado que espera contar con Ferran Torres y Raphael Dias 'Raphinha' para el partido contra el Real Madrid.

Sobre el valenciano, ha explicado que incluirlo en la convocatoria contra el Olympiacos supondría "correr demasiados riesgos", y, en referencia al brasileño, ha confesado que el equipo le "echa de menos".

El preparador germano ha explicado que ha habido "buen ambiente en el entrenamiento" y ha señalado la importancia de mejorar "la altura del equipo y la distancia entre los jugadores".

"Si estás demasiado lejos, tienes que correr demasiado cuando pierdes el balón y das más tiempo al rival. Eso nos penaliza en defensa. Tenemos que encontrar un buen posicionamiento y mejorar a partir de ahí", ha agregado.

Flick ha comentado que Marcus Rashford es "una buena opción" para jugar de delantero centro o de extremo izquierdo, y ha apuntado a que Marc Bernal todavía "no está en el nivel correcto para jugar los grandes partidos" y por ahora debe "mejorar en los entrenamientos" hasta que llegue "el partido adecuado" para él.