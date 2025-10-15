Estrella del Barcelona renovó hasta el 2029; "estoy deseando ganar títulos"

El centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, firmó un nuevo contrato hasta 2029, según anunció el miércoles el campeón de España.

El internacional holandés de 28 años se incorporó al Barcelona procedente del Ajax en 2019 y está en su séptima temporada con el gigante catalán, donde ha ganado dos títulos de Liga y dos de Copa del Rey.

"El Barça confía en que el centrocampista pueda ser una pieza clave en el actual proyecto deportivo gracias a su calidad y experiencia", declaró el club en un comunicado.



De Jong ha tenido momentos difíciles, pero la temporada pasada se convirtió en una pieza clave del mediocampo con Hansi Flick junto a Pedri González.

"Siempre soñé con jugar en el Barça, y ahora que estoy viviendo el sueño que he tenido desde niño, quiero seguir persiguiéndolo durante muchos años más y estoy deseando ganar títulos", declaró De Jong en rueda de prensa.

De Jong, quien llegó bajo la dirección del expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, es uno de los jugadores con mayores ingresos del club. Según medios españoles, ha aceptado una reducción salarial en su nuevo contrato, que comienza en la temporada 2026/27.

De Jong afirmó que las informaciones previas sobre su salario eran exageradas y habían afectado la imagen que tenía de él la afición.

Frenkie de Jong, quien selló su renovación con el Barcelona Foto: AFP

"No les diré cuánto ganaré, siempre se ha hablado mucho de ello, pero creo que las cifras sobre lo que ganaba antes se han exagerado mucho", explicó.

"Creo que eso ha afectado un poco la imagen que me tiene la gente, porque si leen en los periódicos que Frenkie gana esto, que es el jugador que más dinero gana en Europa... eso tiene un impacto".

El Barcelona intentó vender a De Jong en 2022 como parte de las medidas de recorte de gastos, pero el centrocampista se empeñó en quedarse en el club, con el que ha disputado más de 250 partidos.

"No me siento infravalorado por mis compañeros, ni por los entrenadores, ni dentro del club; eso es más bien una cuestión mediática", añadió De Jong. "Esa es la belleza del fútbol: cada uno puede tener su opinión".