Barcelona hace historia en el fútbol; sorprendente récord le da la vuelta al mundo

Con la victoria ante el Eintracht Fráncfort (2-1) en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, el Barça firmó la cuarta remontada consecutiva, un hecho inédito en la historia del primer equipo de fútbol según ha publicado el club azulgrana.

Tras el empate ante el Brujas (3-3) y la derrota incontestable frente al Chelsea, el equipo de Hansi Flick se reencontró con los tres puntos en la máxima competición europea, un resultado que le permite mantener sus opciones de clasificación directa para los octavos de final. Es decimocuarto con 10 puntos, a 2 de la octava posición.

Si quiere evitar la eliminatoria de repesca, el Barça deberá ganar al Slavia de Praga, en la República Checa, y al Copenhague en el Spotify Camp Nou, y esperar que los resultados directos de sus rivales directos le sean favorables.

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en la Liga de España. AFP

La clasificación directa a octavos de final no es algo que obsesione a Hansi Flick, que quiere acabar el año con un pleno de victorias en el mes de diciembre. Para ello, deberá ganar a Osasuna y al Villarrreal en LaLiga, y superar al Guadalajara, de la Primera Federación, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



Cuatro victorias seguidas con un mismo patrón

Desde la derrota sufrida contra el Chelsea el pasado 25 de noviembre, el Barça ha ido dando pasos adelante en su juego, lo que se ha traducido en los resultados: cuatro victorias seguidas ante el Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1), el Betis (3-5) y el Eintracht (2-1). Lo más curioso es que en dichos triunfos el conjunto catalán empezó perdiendo.



Los pupilos de Flick se recuperaron de la goleada en Stamford Bridge sumando tres puntos frente al Alavés. Lamine Yamal y Dani Olmo, con un doblete, le dieron la vuelta a un partido que se puso cuesta arriba con el gol de Pablo Ibáñez en el primer minuto del partido.

Ante el Atlético de Madrid se repitió el mismo patrón: gol inicial de Baena, en el minuto 19, y arreón azulgrana para sumar los tres puntos gracias a los goles de Raphael Dias 'Raphinha', Olmo y Ferran Torres, en la primera victoria de la temporada contra un rival 'grande'.

El pasado fin de semana, en el Estadio de la Cartuja ante el Betis, Joan García volvió a encajar primero (Antony, min.6). La reacción de su equipo fue incontestable: cuatro goles -un triplete de Ferran Torres y un tanto de Roony Bardghji- en menos de media hora para dejar sentenciado el encuentro antes del descanso. En la reanudación, Lamine Yamal marcó de penalti antes de que el conjunto andaluz maquillara el resultado final con dos tantos (3-5).

Barcelona, en el partido frente a Alavés Foto: AFP

Menos vistosa fue la última remontada contra el Eintracht, cuyo planteamiento defensivo puso en apuros al Barça. Pese a no mostrar su mejor versión, fue capaz de darle la vuelta al 0-1 que Ansgar Knauff marcó en el minuto 21. La testa de Kounde apareció en el segundo tiempo para marcar dos goles en tres minutos (ente el 50 y 53) y alargar la racha de partidos remontados.

Antes de las cuatro últimas remontadas seguidas, el equipo azulgrana ya dio la vuelta a marcadores adversos ante la Real Sociedad (2-1), el Levante (2-3) y el Oviedo (1-3), una prueba más de que mantiene el espíritu de resiliencia que ya exhibió el pasado curso, cuando firmó nueve remontadas, dos menos de las que acumula actualmente.



Nueve remontadas en la temporada 2024-25

El técnico alemán se estrenó en partido oficial con el Barça con una remontada frente al Valencia (1-2), un marcador que se repitió en la tercera jornada liguera ante el Rayo.

La tercera vez que dio la vuelta a un resultado adverso el pasado curso no llegó hasta la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (2-5). El conjunto blanco sufriría otras dos derrotas en las que el equipo azulgrana se reveló ante la adversidad: en la final de la Copa del Rey (3-2) y en la 35ª jornada de Liga (4-3).

El Benfica (4-5), en la fase liga de la Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid (2-4) y el Celta (4-3), en LaLiga, sufrieron la rebeldía azulgrana en tres de los partidos más locos de la temporada, mientras que un descendido Valladolid también dejó escapar una mínima ventaja en el José Zorrilla (1-2) contra el Barça de Flick, un especialista en remontadas.

