¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY Flamengo vs. Cruz Azul, por la Copa Intercontinental?

Este viernes miércoles 10 de diciembre, Flamengo se medirá las caras contra el Cruz Azul en Catar, por el duelo correspondiente a la Copa Intercontinental 2025.
El duelo entre brasileños y mexicanos, de este miércoles, está estipulado iniciar a las 12:00 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video y FIFA+.
Este año, el Flamengo, pese a haber hecho también el doblete en Brasil y Sudamérica, ha tenido más tiempo para preparar el partido e intentará expandir su dominio nacional y regional a toda América.
Para ello, deberá vencer unas estadísticas negativas contra equipos mexicanos en partidos oficiales: suma tres derrotas y apenas una victoria en sus cuatro enfrentamientos, que supusieron dos grandes traumas.
Uno fue la humillante caída en los cuartos de final de 2008 al perder 3-0 en casa contra el América en el Maracaná, tras haber vencido en la ida 4-2 en el Azteca. La otra en 2014, cuando perdió los dos partidos de la fase de grupos contra el León y quedó eliminado.
Será además la primera vez que Flamengo y Cruz Azul se midan en partido oficial: hasta la fecha, jugaron tres partidos amistosos (dos en 1985 y otro en 1987), con un empate y dos victorias para el Cruz Azul.
La gran duda del Flamengo es si su delantero Pedro, baja los últimos meses por lesión, estará en condiciones de reaparecer en Catar, tras haber viajado con el equipo.
El técnico Filipe Luís se deshizo en elogios de su rival.
"Cruz Azul es un equipo muy competitivo y muy bien entrenado. La liga mexicana es muy competitiva, disputada, con un poder financiero muy grande. Es un equipo con buenos jugadores, mucha calidad, físicamente muy fuerte. Será un partido muy disputado", avanzó el joven entrenador del Flamengo.
Por su parte, el Cruz Azul no podrá contar sin uno de sus puntales, el defensa Jesús Orozco, que se lesionó contra Tigres.
Los celestes llegan con el técnico argentino Nicolás Larcamón muy cuestionado tras la eliminación contra Tigres y las protestas de la afición para que deje el cargo.
Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Cruz Azul: Andrés Gudiño - Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi - Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos - José Paradela, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.
