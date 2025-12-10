Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Once Caldas se codea a nivel internacional: su cantera jugará importante torneo

Once Caldas se codea a nivel internacional: su cantera jugará importante torneo

Pensando en el 2026 y con el objetivo de elevar el rendimiento de sus divisiones inferiores, Once Caldas participará en prestigioso campeonato en el exterior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Categoría juvenil del Once Caldas.
Categoría juvenil del Once Caldas.
Once Caldas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad