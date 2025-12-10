Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclistas del Red Bull Bora hicieron historia: remolcaron y lanzaron al aire una avioneta

Ciclistas del Red Bull Bora hicieron historia: remolcaron y lanzaron al aire una avioneta

Nueve corredores del Red Bull Bora Hansgrohe se viralizaron en redes sociales al ayudar a impulsar una avioneta con sus bicicletas. ¡Vea el VIDEO!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de dic, 2025
Primoz Roglic y sus compañeros del Red Bull BORA Hansgrohe.
AFP.

