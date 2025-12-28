Batalla campal en final de Liga de Guatemala; puños, invasión de cancha y todo un escándalo

La final del torneo Apertura del fútbol de Guatemala, en la que Antigua se consagró campeón pese a caer 1-0 ante Municipal este sábado, terminó en graves incidentes dentro del campo de juego tras la invasión de aficionados y enfrentamientos entre jugadores.

Hasta el momento, las autoridades policiales que custodiaban el estadio Manuel Felipe Carrera, en la capital guatemalteca, no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles heridos como consecuencia del altercado.

Al finalizar el encuentro, imágenes de la televisión local mostraron a futbolistas de Municipal persiguiendo a jugadores de Antigua y lanzándoles objetos, lo que derivó rápidamente en golpes entre integrantes de ambos equipos.

𝐀𝐒𝐈 𝐄𝐌𝐏𝐄𝐙𝐎 𝐓𝐎𝐃𝐎 👀❌️🏟⚠️



La coronación de Antigua GFC provocó la molestia de los aficionados de Municipal, que invadieron la cancha para causar disturbios.



📽Cortesía | #DeportesND pic.twitter.com/CW6pDyCA6C — Nuestro Diario (@NuestroDiario) December 28, 2025

Otros aficionados del Municipal agredieron a patadas a los agentes policiales, que después de varios minutos lograron contener los desordenes.



El presidente del club Antigua, Manolo Callen, calificó de "inaceptable" lo sucedido al término del partido.

"Es lamentable, no podemos hablar de fútbol desafortunadamente", añadió Callen.

En el partido de ida de la final, el pasado 21 de diciembre, Antigua se impuso 2-0 a Municipal. El marcador global del enfrentamiento quedó a favor de Antigua 2-1 con Municipal.

Al final, el conjunto de Antigua recibió el trofeo de campeón del fútbol guatemalteco.