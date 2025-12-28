Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Batalla campal en final de Liga de Guatemala; puños, invasión de cancha y todo un escándalo

Batalla campal en final de Liga de Guatemala; puños, invasión de cancha y todo un escándalo

En las últimas horas Antigua se quedó con el título del fútbol de Guatemala venciendo a Municipal en el marcador global, pero lo que se esperara fuera una fiesta, terminó en lamentables peleas.

Por: AFP
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Final Guatemala Invasión de cancha
Final en Liga de Guatemala terminó en invasión de cancha - Foto:
Redes sociales Nuestro Diario

Publicidad

Publicidad

Publicidad