Gol Caracol  / Inter Miami avisó a Colombia de su presencia en Medellín; ¿vendrá Lionel Messi y su combo?

Inter Miami avisó a Colombia de su presencia en Medellín; ¿vendrá Lionel Messi y su combo?

El 31 de enero el Inter Miami jugará contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, un anuncio que hizo el propio club de la MLS en las últimas horas, y que sorprendió con las figuras que traerá.

Por: AFP
Actualizado: 28 de dic, 2025
Lionel Messi y Rodrigo de Paul visitarán con Inter Miami a Atlético Nacional.jpg
Lionel Messi y Rodrigo de Paul encabezan el lista del Inter.
Foto: Inter Miami.

