Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Benfica vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV para ver el partido de la Champions League

Benfica vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV para ver el partido de la Champions League

Este martes regresa la Champions League y uno de los encuentros que se lleva las miradas es el del Benfica y Real Madrid, por un cupo en los octavos de final del certamen internacional.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Benfica vs. Real Madrid
Benfica vs. Real Madrid
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad