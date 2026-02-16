Radiografía de Lionel Messi cuando lo reemplazaron en juego del PSG; "tienes que preguntarme"

El técnico argentino Mauricio Pochettino, actualmente como seleccionador de Estados Unidos, recordó lo que fue paso por el PSG, donde tuvo el privilegio de dirigir a tres estrellas mundiales como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, juntos, algo que no era fácil también por lo que exige comandar a figuras de ese nivel.

Pero las miradas siempre se las lleva la 'Pulga', quien dejó una anécdota que el propio entrenador contó en las últimas horas, que tuvo repercusión en el fútbol internacional, por el reclamo del astro de la albiceleste por sustituirlo en un partido, aunque todo tiene un contexto.



El reclamo de Messi a Pochettino por sacarlo en partido del PSG

En una charla con 'High Performance', el director técnico del París Saint Germain entre el 2020 y el 2022, aseveró que "Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé parecían más grandes que el propio club. Estos jugadores suman más seguidores que la institución. Cada decisión afecta a millones de personas", dejando claro que el nivel de estrellas de los tres era algo que estaba en la mirada de todo el mundo.

Así las cosas, explicó que para dirigir al argentino, al brasileño y al francés, intentó "crear un ambiente de normalidad aún en circunstancias excepcionales", resaltando eso sí que a pesar de lo que significan los tres "nunca hubo problemas de disciplina ni de falta de respeto con ellos. Siempre fueron profesionales con nosotros".

Lionel Messi, jugador del PSG Getty Images

Sin embargo, una de las declaraciones de Mauricio Pochettino que ha causado revuelo en redes sociales es cuando Lionel Messi le reclamó por sacarlo en un compromiso, pero el DT contó que todo fue para cuidarlo porque venía con molestias.



"Estaba decepcionado y me dijo, "tienes que preguntarme". Pero yo debía priorizar la salud de su rodilla. Después de ese partido, volvió, metió un gol contra Manchester City y, en el vestuario, simplemente me abrazó", confesó el estratega argentino sobre lo sucedido en un encuentro frente al Olympique de Lyon, que quedó ahí y no tuvo mayor trascendencia en la relación entre ambos.