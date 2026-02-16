La Liga BetPlay 2026-I cobra un técnico más; ya son cuatro entrenadores que salen

La Liga BetPlay 2026-I va dejando a un lado a varios entrenadores, luego de que se confirmara el cuarto DT que no seguirá en un equipo del fútbol colombiano. El más recientes es Flabio Torres, quien no va más en el Boyacá Chicó, elenco al que dirige desde el 2025, pero con el que no ha podido acumular buenos resultados.

A través de sus redes sociales el conjunto 'ajedrezado' hizo oficial el despido del experimentado timonel, quien perdió nuevamente en la noche de domingo, esta vez 2-1 a manos de Fortaleza, y con eso los directivos decidieron que diera un paso al costado pensando en los objetivos del presente año, y en salvar la categoría.



Flabio Torres no es más técnico del Boyacá Chicó

En un comunicado que puntualizaron como el 001 del 2026, el club de la Liga BetPlay 2026-I informó que "el profesor Flabio Torres dejó de ser el DT de nuestra institución", sin mencionar aún quién quedará a cargo y algún otro mensaje de despedida para el entrenador.

4 puntos de 21 posibles es el saldo que dejó el estratega en este presente semestre con el Boyacá Chicó, estando en zona de descenso y con un juego poco vistoso que lo condenó a su salida del cuadro boyacense, que le urge ganar para salvar la categoría.

Una victoria, un empate y cinco derrotas es el balance del 2026 que lleva el elenco 'ajedrezado' de la mano de Flabio Torres, algo que, sumado a algunos malos resultados del año anterior, lo dejaron en la cuerda floja y en las últimas horas fue notificado que no seguiría en el club. Cinco goles a favor y 12 en contra es otro de los saldos negativos este semestre.



Comunicado N° 001 del 2026 pic.twitter.com/9m5Ni7cFkv — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) February 16, 2026