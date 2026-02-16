Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La Liga BetPlay 2026-I cobra un técnico más; ya son cuatro entrenadores que salen

La Liga BetPlay 2026-I cobra un técnico más; ya son cuatro entrenadores que salen

Luego de 7 fechas jugadas en la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, se conoció del despido de otro director técnico, esta vez Flabio Torres, quien no va más en Boyacá Chicó.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Flabio Torres Boyacá Chicó
Flabio Torres como técnico del Boyacá Chicó - Foto:
Colprensa

