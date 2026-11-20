El sábado 21 de noviembre de 2026, Barranquilla albergará la gran final de la Copa Sudamericana, que para esta edición se disputará entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Este encuentro entre argentinos y brasileños, será el 'estreno' oficial del 'Super Metro', que justamente se remodeló para este encuentro estelar.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO POR TV Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, en Copa Sudamericana?

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Este sábado se llevará a cabo la gran final de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 5:30 p.m. (hora colombiana).



Plantel de Boca Juniors previo a un encuentro de liga AFP

El juego entre 'xeneizes' y 'gallos' se podrá ver en nuestro país por Dsports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, ESPN y Disney+ Premium.

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¿Habrá revancha 'xeneize'?

La final será el primer reencuentro de dos escuadras que protagonizaron una batalla campal en la Libertadores de 2021.

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Frustrados tras ser eliminados, los jugadores de Boca iniciaron una discusión en el estadio Mineirão de Belo Horizonte que resultó en golpes y lanzamientos de objetos.

La pelea solo se detuvo cuando la policía brasileña lanzó gases pimienta y lacrimógenos. Algunos miembros de la delegación argentina tuvieron que presentarse ante una comisaría policial a declarar.

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Esta vez Atlético Mineiro, el club con el que el astro Ronaldinho ganó su única Libertadores en 2013, llega al juego decisivo golpeado con una seguidilla de siete partidos sin ganar en todas las competencias.

Además será su tercera final regional consecutiva, contando las perdidas en la Libertadores ante Botafogo en 2024 y la pasada de la Sudamericana contra Lanús.

Jugadores de Atlético Mineiro festejando triunfo en Copa Sudamericana. Foto: AFP.

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Pero su entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, prefiere trasladar la carga al rival.

"Nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional", "¿Quién tiene más presión?", dijo antes del viaje a Barranquilla.

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Felipe Reis, un hincha albinegro, discrepa. "Quiéranlo o no, Boca lleva muchos años sin ganar un título continental" y en Mineiro "hay una energía positiva, ganadora, van a salir a darlo todo", dice a la AFP este constructor de 35 años que viajó a Colombia desde Nueva York.