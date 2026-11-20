El pasado jueves 19 de noviembre, Vasco da Gama enfrentó a Internacional de Porto Alegre, por el duelo correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao.
Y el colombiano Carlos Andrés Gómez fue una de las más destacadas figuras del encuentro, orquestando una gran jugada ofensiva, con una genialidad individual que dejó 'fríos' a todos.
Publicidad
Con la pelota bien 'pegadita' al pie; el 'cafetero' enganchó de gran manera hacia adentro, casi que entrando al área rival sin complicaciones, para luego poner una pelota para Facundo Codilio, quien solo tuvo que definir frente al arco para sentenciar el 2-1 definitivo.
Publicidad
Vea la 'jugadota' de Carlos Andrés Gómez frente a Internacional, por el Brasileirao:
Jogada de Andrés Gómez para Colidio ampliar o placar ⚽️☑️#VascoDaGama pic.twitter.com/IPwaWNx51s— Vasco da Gama (@VascodaGama) November 20, 2026